Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Μονόδρομος η αυτοδυναμία στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον – Τα «καρφιά» σε Σαμαρά και Τσίπρα

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, αλλά και με σαφή στόχο να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο και τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου μετά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρά σε μέτρα στήριξης αποτελεί αποτέλεσμα της πορείας της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επιχείρησε να απαντήσει στις πιέσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία και το διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, έστειλε καθαρό μήνυμα για τις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην αυτοδυναμία, αποκλείοντας πρόωρες κάλπες και αφήνοντας ανοιχτό τον ορίζοντα μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

«Η χώρα είναι σε θέση να διαθέσει μέρισμα στήριξης επειδή η απόδοση της οικονομίας το επιτρέπει», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που, όπως είπε, εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων.

«Οι δικές μας εξαγγελίες οφείλονται στο ότι επιφέραμε δημοσιονομική σταθερότητα, αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή και έχουμε ανάπτυξη παραπάνω από την Ευρώπη», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι πλήρως κοστολογημένες και εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

«Για μένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι μη διαπραγματεύσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακρίβεια: «Δεν έχω αυταπάτες»

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν από μόνα τους να εξαλείψουν το πρόβλημα, επιχειρώντας ωστόσο να αναδείξει τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Το πρώτο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία είναι η ακρίβεια. Κανένα πρόγραμμα στήριξης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εξ ολοκλήρου το ζήτημα, δεν έχω αυταπάτες. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό», είπε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων και «θα υλοποιηθεί όπως και το περσινό», ενώ στόχος είναι το λεγόμενο «μέρισμα ανάπτυξης» να μεταφραστεί σε πραγματική ενίσχυση για τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος στην αγορά, σημείωσε ότι περισσότερα από 1.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έχουν καταγράψει μειώσεις τιμών, ενώ στάθηκε και στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ως απάντηση στις ανησυχίες για την ενέργεια.

Για τον ΦΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε σε έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του φόρου καταλήγει τελικά στις τιμές των προϊόντων και πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί σκόπιμο να διατεθεί δημοσιονομικός χώρος για όσους δεν έχουν ανάγκη.

Εκλογές 2027: «Η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση»

Το πολιτικό μήνυμα της συνέντευξης ήταν ξεκάθαρο: ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει η Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι την 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση.

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση για την προεδρία. Πρέπει να αποφύγουμε εγκλωβισμό παζαριών στα κόμματα, πίσω από κλειστές πόρτες που νερώνουν τη λήψη αποφάσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΝΔ θα προσέλθει στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία, αν και τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες.

«Η πίστη μου στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και έτσι η ΝΔ θα προσέλθει στις εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, σημειώνοντας ότι πριν από την κάλπη δεν υπήρξε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35%, ενώ τελικά το κόμμα έλαβε 41%.

«Η αυτοδυναμία δεν υποκρύπτει αλαζονεία, αλλά είναι η μόνη πολιτική λύση σήμερα ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση που να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα», υπογράμμισε.

Όχι σε πρόωρες εκλογές – «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027», ξεκαθάρισε, απορρίπτοντας τη συζήτηση για κάλπες το φθινόπωρο.

«Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Ο μόνος λόγος για πρόωρες εκλογές είναι αν βολεύουν πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», σημείωσε.

Παράλληλα, απέρριψε και το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό νομοθετικό έργο.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους μήνες μέχρι τις εκλογές να είναι σαν κυβερνητική παραλυσία που θα χτίζει το προεκλογικό της αφήγημα», ανέφερε.

Τρίτη θητεία: «Θα ήθελα να έχω την τιμή να συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία.

«Θα ήθελα να έχω την τιμή να συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός», δήλωσε, συνδέοντας το ενδεχόμενο μιας νέας θητείας με την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.

Γεωπολιτικές εξελίξεις, τεχνητή νοημοσύνη, μεταναστευτικό και κλιματική κρίση, όπως είπε, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η εμπειρία της κυβέρνησης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, επιχείρησε να βάλει και μια δόση αυτοκριτικής στη συζήτηση.

«Όποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει τις εκλογές με ταπεινότητα και σεμνότητα και να μη δείχνουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι», σημείωσε.

«Δεν βλέπω περιθώριο συνεννόησης με Σαμαρά»

Κλειστή εμφανίστηκε η πόρτα της συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρωθυπουργό να ασκεί σκληρή κριτική στις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δεν βλέπω περιθώριο συνεννόησης», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη διαδρομή του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι «η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε», αλλά πρόσθεσε με νόημα ότι ελπίζει να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Ελληνοτουρκικά: «Δεν θα ρωτάμε την Τουρκία»

Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την επιλογή του διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα αποφασιστικότητας.

Αναφερόμενος στη Διακήρυξη των Αθηνών, σημείωσε ότι παραμένει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο διαλόγου με την Τουρκία, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες.

«Επιδιώκουμε καλές σχέσεις, αλλά η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΖ και δεν θα μπούμε σε ζητήματα για άλλα θέματα», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνικές πρωτοβουλίες για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στις έρευνες υδρογονανθράκων.

«Δεν θα ρωτάμε την Τουρκία», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέλαβε ότι αποτελεί δικαίωμα της χώρας να το ασκήσει «όποτε κρίνουμε».

Μέση Ανατολή: «Δεν θα πάρουμε αποστάσεις»

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στο διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν περιορίζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αναφέρθηκε στις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο, ενώ τόνισε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα επειδή έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν παραμελεί τον ρόλο της ως γέφυρα και να επιδιώκει λύσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της Αθήνας είναι να διατηρήσει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου.

Άμυνα και F-35: «Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ»

Στο μέτωπο της άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 3,5%, συνδέοντας την επιλογή αυτή με τις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες.

«Το κάνουμε επειδή το απαιτεί η συγκυρία», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες περιορίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για άλλες πολιτικές.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή φιλοσοφίας των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ενίσχυση των μη επανδρωμένων συστημάτων.

«Η λογική των μη επανδρωμένων συστημάτων μπαίνει στη φιλοσοφία των ΕΔ», σημείωσε.

Για τα F-35, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποια χώρα θα διαθέσουν τα αεροσκάφη, εκτιμώντας πάντως ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια.

Περί αυτοκριτικής

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε, ακόμη, να μιλήσει για τα λάθη της κυβέρνησης και αναγνώρισε συγκεκριμένες αστοχίες.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε νωρίτερα να είχε προχωρήσει η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ.

«Έκανα λάθος που δεν έκανα νωρίτερα τη μεγάλη αλλαγή να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Χάσαμε χρόνο», είπε.

Αναγνώρισε επίσης ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία αποδείχθηκε τελικά «προσπάθεια αχρείαστη», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στην ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.

«Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες», τόνισε.

Ταυτόχρονα, απέρριψε την κριτική ότι η Ελλάδα ήταν καλύτερη το 2019, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Δεν θα αφήσω να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε.

Μικρομεσαίοι και φοροδιαφυγή

Στο φορολογικό μέτωπο, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις αλλαγές στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλέον περισσότερα στοιχεία για τη φορολογητέα ύλη.

«Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στη φορολογική συμμόρφωση. Μειώσαμε τη φοροδιαφυγή. Εισπράττουμε παραπάνω χρήματα», είπε.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη μείωση του φόρου στα μερίσματα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και πλέον την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

«Δεν θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει συστηματικά εισόδημα κάτω του κατώτατου μισθού. Αν μονίμως δηλώνεις εισόδημα 300 ευρώ, δεν γίνεται», τόνισε.

Woke agenda και γάμος ομόφυλων ζευγαριών

Με αφορμή τη συζήτηση για το λεγόμενο «woke agenda», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των σχολικών βιβλίων, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση.

«Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν από την επόμενη χρονιά.

Όπως εξήγησε, τα βιβλία δεν αποτελούν προϊόν πολιτικών αποφάσεων των υπουργών, καθώς «δεν γράφονται από υπουργούς», αλλά συντάσσονται και αξιολογούνται από αρμόδιες επιτροπές, ενώ προβλέπεται η διόρθωση τυχόν λαθών ή αστοχιών.

«Τα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Δεν γράφονται από υπουργούς. Εξετάζονται από επιτροπές και διορθώνονται αν υπάρχουν σφάλματα», ανέφερε.

Αναφερόμενος ευρύτερα στη συζήτηση περί «woke ατζέντας», ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούνται τεχνητές αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα, επικαλούμενος μάλιστα την προσωπική του εμπειρία από τις ΗΠΑ.

«Αν είναι να εφεύρουμε woke agenda που δεν υπάρχει στην Ελλάδα… Έχω περάσει από φιλελεύθερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και γνωρίζω τις υπερβολές», σημείωσε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα υπέρ της διάκρισης μεταξύ της πολιτικής ισότητας και των ακραίων εκδοχών της σχετικής συζήτησης, τονίζοντας:

«Ας μην εξισώνουμε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές που παρατηρούνται στις ΗΠΑ».

Η συνέντευξη τύπου συνεχίζεται.