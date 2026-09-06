Σαμαράς: Πρωθυπουργός της διαφθοράς ο Μητσοτάκης – Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία

«Βίντεο-φωτιά» κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δημοσιοποίησε την Κυριακή (8/9) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς απάντησε με σφοδρότητα στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός τον κατηγόρησε ότι διαθέτει την «τεχνογνωσία» να βλάπτει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας σαφή αιχμή για τον ρόλο του στην πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993.

Στο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του νυν πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό της διαφθοράς και της αλαζονείας».

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση νέου πολιτικού σχήματος από τον Αντώνη Σαμαρά θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης.

Όπως τότε όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.

Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής των κατευνασμών και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».