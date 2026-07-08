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Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ
Πολιτική
09:59 - 08 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Προσερχόμενος το πρωί της Τετάρτης στις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκαναν την Τρίτη (7/7) ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35.

Ο Πρωθυπουργός είπε αρχικά ότι «δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν», αλλά στη συνέχεια σημείωσε με νόημα πως «αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας».

Πρόσθεσε ακόμα πως «η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη».

«Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djszhgdyavup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλείνοντας την αναφορά του στην Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε «είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djszimcdybzl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει πλέον κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος παραμένει σταθερός υποστηρικτής της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ως ανταγωνιστικού σχήματος προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που ενισχύει συνολικά τη Συμμαχία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 10:14
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