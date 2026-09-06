Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα

Με μόλις λίγες ώρες να έχουν παρέλθει από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς άσκησε κριτική στο κυβερνητικό πακέτο και εστίασε στην απόσταση μεταξύ αυτού και της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες.

Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

«Στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μία χώρα που όλα είναι τέλεια – προφανώς μόνο εκείνος την βλέπει έτσι», επισήμανε με καυστικό ύφος και συνέχισε: «Ο κόσμος, αντιθέτως, βλέπει καθημερινά την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά του. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ ως χώρα έχουμε αυξήσει το ΑΕΠ μας – λογικό μετά τα μνημόνια, όλες οι χώρες είχαν αύξηση -, η αγοραστική μας δύναμη συνεχώς μειώνεται ή μένει στάσιμη στις τελευταίες θέσεις. Την ίδια στιγμή έχουμε μία επιδρομή έμμεσης φορολογίας χωρίς προηγούμενο και μια πλήρη αδυναμία να ελεγχθεί η ακρίβεια.

Άρα είτε ο κ. Μητσοτάκης ζει σε μια γυάλα, ως άλλος Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα της πραγματικότητας είτε κυνικά επιχειρεί να παραπλανήσει τον λαό».

«Η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν μια ξεκάθαρη απόπειρα να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά χωρίς όραμα , χωρίς αξιοπιστία και με ημίμετρα . Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι ο κόσμος θέλει μια ριζική αλλαγή πορείας γιατί είδε πάρα πολλά δισ. να πέφτουν στην ελληνική οικονομία και να μην αφήνουν αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η συνθήκη δεν μπορεί εσαεί να γίνεται ανεκτή. Άρα αυτή τη ριζική αλλαγή, την οποία το ΠΑΣΟΚ επαγγέλλεται, προσπαθεί να ανακόψει μέσα από μια καθησυχαστική παροχολογία που επέλεξε χθες και προσπαθεί τα ποσά που παίρνει από φοροεπιδρομές, να τα μεταφράζει σε δήθεν κυβερνητική γενναιοδωρία», σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου διαπιστώνοντας την απόπειρα τον Κυριάκου Μητσοτάκη να παραπλανήσει το λαό.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσουκαλάς επικαλούμενος το πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής» που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα συνολικά χρέη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών προς το Δημόσιο και τα χρηματοπιστωτικά ταμεία είναι σχεδόν διπλάσια του ΑΕΠ, ήτοι 421 δισ. ευρώ, και πάνω από τα μισά, 238,6 δισ. είναι ληξιπρόθεσμα, επέκρινε τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν είπε λέξη στην ομιλία του για το κρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

«Σα να μη βλέπει ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτο αριθμό στη χώρα. Αν δούμε τα νούμερα σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος αυτήν τη στιγμή και στους servicers έχει μειωθεί ελάχιστα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν και αφορούν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, ο Εκπρόσωπος Τύπου εκτίμησε ότι «ο 13ος μισθός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα 500 ευρώ που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης. Ομοίως και το γεγονός ότι 100 ευρώ παραπάνω δεν είναι 13η σύνταξη. Όπως και το να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» - δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια – δεν είναι κοινωνική κατοικία, δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό μέτρο» και επανέλαβε:

«Τον Ιούλιο που ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε ότι πρέπει να πάμε σταδιακά σε 13η σύνταξη μας, η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έπεφτε η χώρα στα βράχια αν δίνονταν 420 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη χρονιά στους συνταξιούχους και 840 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά. Ενώ ήδη δίνονταν 540 εκατομμύρια. Ξαφνικά βρήκαν 100 ευρώ για τον καθένα και άρα περίπου 200 εκατομμύρια».

Αναφορικά, δε, με τον μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων που ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει πριν από επτά μήνες σχετική Τροπολογία και τότε η Νέα Δημοκρατία είχε καταψηφίσει.

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου διατύπωσε τη γνώμη ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικών αναγκών. Τί επιχειρεί να κάνει; Προεκλογικά να γεμίζει την εικόνα, να “κλέψει” λίγο από εδώ και να παραπλανήσει λίγο από εκεί» και κατέληξε ότι «ο κόσμος όμως ξέρει πια ότι ο Πρωθυπουργός αυτός είχε χρόνο για να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και το μόνο που κατάφερε είναι οι Έλληνες να βλέπουν την κερδοφορία των ολιγοπωλίων να απογειώνεται και εκείνοι να ζουν το ίδιο ή χειρότερα - με εξαίρεση ένα μικρό μέρος του πληθυσμού που ζει καλύτερα. Εγώ δεν αρνούμαι ότι κάποιοι λίγοι ζουν καλύτερα. Η πλειοψηφία βλέπει να υπάρχει πολύ χρήμα στη χώρα αλλά να μη φτάνει στην κοινωνία».