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Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη
Ανεμοδείκτης
13:52 - 04 Σεπ 2026

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για την διαμόρφωση του προεκλογικού σκηνικού.

Μία από αυτές είναι και η ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, μία άλλη οι κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη, που σίγουρα θα αναστατώσουν τον χώρο στα δεξιά της ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον πρώην Πρωθυπουργό, οι διαδικασίες δεν φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν και πολύ. Τα γραφεία του κόμματος λέγεται ότι θα στεγαστούν στο κτίριο ιδιοκτησίας Ηλία Λιβάνη, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους, όπου και έδρευε ο ιστορικός εκδοτικός οίκος. Για την Ιστορία, στο ίδιο κτίριο διατηρούσε γραφείο επί σειρά ετών ο Κώστας Λαλιώτης (η φωτογραφία είναι από το βαθύ παρελθόν)…

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