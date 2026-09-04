Ισραήλ: Ανατροπή στις κομματικές ισορροπίες – Ο Νετανιάχου «κυνηγάει» την ακροδεξιά ψήφο

Ανατροπή καταγράφεται στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Channel 13, καθώς τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα εμφανίζονται πλέον ισοδύναμα ως προς την κοινοβουλευτική τους δύναμη.

Το μπλοκ των κομμάτων που τάσσονται υπέρ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει πλέον τον ίδιο αριθμό εδρών με το αντίστοιχο της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, τόσο το φίλα προσκείμενο στον Νετανιάχου μπλοκ όσο και το αντιπολιτευτικό συγκεντρώνουν από 53 έδρες, απέχοντας κατά οκτώ από το όριο των 61 εδρών που απαιτείται για την εξασφάλιση πλειοψηφίας. Τα αραβικά κόμματα καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες 14 έδρες και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη μέτρηση του Channel 13, η οποία είχε πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα. Τότε, η αντιπολίτευση εμφανιζόταν να προηγείται με 57 έδρες έναντι 48 των κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκέντρωναν 15 έδρες.

Ενισχύεται η δεξιά

Σημαντικό ρόλο στη μεταβολή των συσχετισμών φαίνεται να διαδραματίζει η είσοδος δύο δεξιών κομμάτων στην Κνεσέτ, τα οποία στηρίζουν τον Νετανιάχου.

Πρόκειται για το «People of Israel» του Οφέρ Γουίντερ, το οποίο συγκεντρώνει τέσσερις έδρες, καθώς και τη νέα συμμαχία μεταξύ των ακροδεξιών Religious Zionism και Zehut, που καταγράφει έξι έδρες.

Την ίδια στιγμή, το Λικούντ του Νετανιάχου μειώνει την απόστασή του από το Yashar, το κόμμα της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς την πρόθεση ψήφου.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση, το Channel 13 εκτιμούσε ότι το Yashar θα συγκέντρωνε 24 έδρες, έναντι 19 του Λικούντ. Στη νέα μέτρηση, το Yashar υποχωρεί στις 22 έδρες, ενώ το Λικούντ ενισχύεται στις 21.

Η ένταξη του πρώην βουλευτή Γιοάβ Σεγκαλόβιτς, ο οποίος είναι Εβραίος, στο αραβικό κόμμα Ra’am δεν φαίνεται να αλλάζει την εκλογική του επίδοση, καθώς το κόμμα παραμένει στις πέντε έδρες.

Αντίθετα, η κυρίως αραβική Joint List παρουσιάζει ενίσχυση στις τελευταίες μετρήσεις. Η άνοδός της περιορίζει τη δύναμη του σιωνιστικού μπλοκ της αντιπολίτευσης, με το κόμμα να φτάνει πλέον τις εννέα έδρες.

Στη δημοσκόπηση έλαβαν μέρος 940 άτομα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος διαμορφώνεται στο 3,4%.

Πιέσεις Νετανιάχου στους ακροδεξιούς εταίρους

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Νετανιάχου επιχειρεί να πιέσει τους ακροδεξιούς συμμάχους του να συνεργαστούν ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των μικρότερων δεξιών κομμάτων θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις πιθανότητες του μπλοκ του να επιστρέψει στην εξουσία.

Τα τελευταία 24ωρα έχει σημειωθεί δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Νετανιάχου και του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο τελευταίος δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στις πιέσεις του πρωθυπουργού για συνένωση δυνάμεων με άλλες πολιτικές παρατάξεις, προκειμένου να περιοριστεί ο κατακερματισμός της δεξιάς ψήφου.

Ο Μπεν-Γκβιρ αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συνάντηση που είχε προγραμματίσει ο Νετανιάχου μέσα στην εβδομάδα. Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθεί πιθανή συγχώνευση με το υπερεθνικιστικό κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Μπεν-Γκβιρ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αποδυναμώσει το κόμμα του, Εβραϊκή Δύναμη, ενόψει και της προθεσμίας για την κατάθεση των κομματικών ψηφοδελτίων την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον ακροδεξιό υπουργό, λέγοντας: «να μην κάψει δεκάδες χιλιάδες ψήφους της δεξιάς… και να στεφθεί μια αριστερή κυβέρνηση» και να «ξεπεράσει τον προσωπικό του εγωισμό».

Ο κίνδυνος του εκλογικού ορίου

Στο ισραηλινό εκλογικό σύστημα, ένα κόμμα χρειάζεται να εξασφαλίσει τουλάχιστον το 3,25% των ψήφων προκειμένου να κερδίσει τέσσερις έδρες στην Κνεσέτ, η οποία αποτελείται συνολικά από 120 βουλευτές. Εάν ένα κόμμα δεν ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, δεν εκλέγει κανέναν βουλευτή και οι ψήφοι του δεν συνυπολογίζονται στην κατανομή των εδρών.

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, περισσότερα από έξι κόμματα κινούνται κοντά στο συγκεκριμένο εκλογικό όριο. Η πλειονότητά τους βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κατακερματισμού των ψήφων.

Ο Ρόνι Ριμόν, πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος και επικεφαλής εταιρείας δημοσίων σχέσεων, ο οποίος είχε αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου το 2009, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να επηρεαστεί καθοριστικά από το ποια κόμματα θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν το όριο.

«Αν δεν περάσουν το όριο, αυτό θα μπορούσε να κρίνει την τύχη ολόκληρων των εκλογών», δήλωσε. «Ακόμη κι αν ορισμένα από αυτά τα κόμματα εμφανίζονται τώρα λίγο πάνω από το όριο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος».

Νέα ακροδεξιά παρουσία

Επιπλέον πονοκέφαλο για τον Νετανιάχου αποτελεί η εμφάνιση ενός ακόμη ακροδεξιού πολιτικού σχηματισμού, με επικεφαλής τον απόστρατο ταξίαρχο Όφερ Γουίντερ.

Ο Γουίντερ ίδρυσε το κόμμα του τον περασμένο μήνα και έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να διεκδικήσει αυτόνομα την ψήφο των πολιτών στις εκλογές. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη διάσπαση της δεξιάς ψήφου.

«Ο ισραηλινός λαός απαιτεί κάτι καινούργιο, όχι περισσότερο από τα ίδια», δήλωσε ο Γουίντερ αυτή την εβδομάδα.

Έκκληση για ενότητα από τον Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επανέλθει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, μέσω συνεντεύξεων αλλά και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τα μικρότερα δεξιά κόμματα να επιδείξουν «εθνική υπευθυνότητα» και να προχωρήσουν σε συνένωση.

«Αν ενώσουμε τις ψήφους, σας λέω με βεβαιότητα -η Αριστερά δεν θα μας νικήσει σε αυτές τις εκλογές», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Νετανιάχου είχε καταφέρει και στο παρελθόν να επιβάλει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική του στο δεξιό στρατόπεδο. Ενόψει των εκλογών του 2022, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προσκαλέσει τον Μπεν-Γκβιρ και τον Σμότριτς στην ιδιωτική παραθαλάσσια κατοικία του, όπου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, την ώρα που τα παιδιά τους έπαιζαν στην πισίνα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η κατάσταση φαίνεται διαφορετική, καθώς ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μεγαλύτερη αντίσταση από τους μικρότερους πολιτικούς εταίρους του, σύμφωνα με τον Ριμόν.

«Στο παρελθόν ήταν πιο βέβαιο ότι ο Νετανιάχου θα κέρδιζε, επομένως οι υπόλοιποι παράγοντες ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να τον ακούσουν», σημείωσε.