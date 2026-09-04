Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Γενικώς, ο Κώστας Καραμανλής τυγχάνει να μην τα πηγαίνει ιδιαιτέρως καλά με τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, κατά την περίοδο που η «νύμφη του Θερμαϊκού» φιλοξενεί τη ΔΕΘ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ετήσιες εξαγγελίες του.

Το μοτίβο επιβεβαιώθηκε και φέτος, αφού ο κ. Καραμανλής θα παίζει σε άλλο… γήπεδο, την ώρα της καθιερωμένης πρωθυπουργικής ομιλίας στη ΔΕΘ.

Στον Βορρά θα βρίσκεται κι εκείνος, γύρω στα 200 χλμ. από τη συμπρωτεύουσα, αλλά είναι απίθανο να προλάβει να διακτινιστεί μέχρι το Βελλίδειο.

Στην Ξάνθη, λοιπόν, θα είναι το Σάββατο περί τις 19:00 ο Κώστας Καραμανλής, για να συμμετάσχει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας»· ενός βιβλίου αφιερωμένου στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη.

Κι έτσι, με τα πολλά και με τα λίγα, στο απουσιολόγιο της «γαλάζιας» παράταξης θα σημειωθούν δύο ονόματα πρώην πρωθυπουργών που θα αφήσουν, πάλι, τις θέσεις τους κενές…