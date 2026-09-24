Ο Μητσοτάκης έπεσε στην ανάγκη του Guardian

Σχεδον 1,5 χρόνο πριν, με αφορμή ένα επικριτικό δημοσίευμα του Guardian για την ελληνική κυβέρνηση ο πρωθυπουργός είχε προσπαθήσει να μειώσει την αξιοπιστία του βρετανικού μέσου.
«Mη διαβάζετε μόνο Guardian, είναι η Εφημερίδα των Συντακτών της Βρετανίας», είχε σχολιάσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
Να, όμως, που η ζωή τα έφερε έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρθρογραφεί στην «αριστερή εφημερίδα», όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, για να απαντήσει σε δημοσίευμα της δεξιάς-συντηρητικής εφημερίδας Telegraph που έγραψε πως η συζήτηση για τα Γλυπτά έχει τελειώσει...