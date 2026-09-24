Ο Μητσοτάκης έπεσε στην ανάγκη του Guardian

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον Guardian για να παρέμβει στη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία σχετικά με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά δεν έχει περάσει πολύς καιρός απ' όταν τον χαρακτήριζε απλώς μία «αριστερή εφημερίδα».

Σχεδον 1,5 χρόνο πριν, με αφορμή ένα επικριτικό δημοσίευμα του Guardian για την ελληνική κυβέρνηση ο πρωθυπουργός είχε προσπαθήσει να μειώσει την αξιοπιστία του βρετανικού μέσου.

«Mη διαβάζετε μόνο Guardian, είναι η Εφημερίδα των Συντακτών της Βρετανίας», είχε σχολιάσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Να, όμως, που η ζωή τα έφερε έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρθρογραφεί στην «αριστερή εφημερίδα», όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, για να απαντήσει σε δημοσίευμα της δεξιάς-συντηρητικής εφημερίδας Telegraph που έγραψε πως η συζήτηση για τα Γλυπτά έχει τελειώσει...