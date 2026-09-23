ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται, αλλά ο Τραμπ σβήνει παλιά του χρέη

Τι κάνει ένας πρόεδρος όταν ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια οικονομική ευκαιρία; Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει μια σαφή απάντηση: την ώρα που το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπερνά τα 40 τρισ. δολάρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια που αποφέρουν οι δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα διοχετεύονται στην αποπληρωμή παλαιών επιχειρηματικών χρεών, ενισχύοντας αισθητά τη ρευστότητα και τον ισολογισμό του.

Τον Μάιο, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασε το Forbes, την ώρα που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων απέφεραν σημαντικά έσοδα, εξοφλήθηκε το υπόλοιπο ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων από δάνειο που συνδεόταν με εμπορικούς χώρους στο Trump International Hotel and Tower στη Νέα Υόρκη. Έτσι, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση διαχειρίζεται δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος άνω των 40 τρισ. δολαρίων, τα έσοδα του προέδρου από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν τον ισολογισμό των παλαιότερων επιχειρήσεών του στον κλάδο των ακινήτων.

Παρά το όνομά του, ο Τραμπ διαθέτει περιορισμένη ιδιοκτησιακή συμμετοχή στο Trump International Hotel and Tower. Η Trump Organization διαχειρίζεται από τη δεκαετία του 1990 τον πολυτελή, 44ώροφο ουρανοξύστη απέναντι από το Central Park και το Columbus Circle. Ο ίδιος κατέχει ένα μικρό διαμέρισμα, ορισμένους εμπορικούς χώρους και ένα πάρκινγκ.

Τον Ιούλιο του 2016, περίπου μία εβδομάδα πριν αποδεχθεί επίσημα το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στο Κλίβελαντ, ο Τραμπ αναχρηματοδότησε την υποθήκη για τους εμπορικούς χώρους και το γκαράζ του ακινήτου. Τη χρηματοδότηση παρείχε η Ladder Capital, η οποία είχε ήδη χορηγήσει άλλα τρία δάνεια που συνδέονταν με ακίνητά του στο Μανχάταν.

Το δάνειο είχε διάρκεια δέκα ετών και έληγε τον Αύγουστο του 2026. Αντί να αναζητήσει νέα αναχρηματοδότηση, ο Τραμπ εξόφλησε τα εναπομείναντα 5,7 εκατ. δολάρια. Η αποπληρωμή δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του για το 2025, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο, το δάνειο εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως ενεργό. Ωστόσο, τα αρχεία που εξέτασε το Forbes δείχνουν ότι το υπόλοιπο είχε μηδενιστεί από τον Μάιο, ενώ στη συνέχεια καταχωρίστηκε πιστοποιητικό εξόφλησης της υποθήκης στο Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης.

Συνολικά, ο Τραμπ έχει εξοφλήσει 11 δάνεια και έχει αναχρηματοδοτήσει ακόμη τέσσερα. Σύμφωνα με το Forbes, η μόχλευση των περιουσιακών του στοιχείων βρίσκεται σήμερα σε χαμηλότερο επίπεδο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας.

Από την πίεση του χρέους στην αυξημένη ρευστότητα

Προς το τέλος της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ αντιμετώπιζε σημαντική πίεση ρευστότητας. Περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια σε δάνεια επρόκειτο να λήξουν έως το 2024, ενώ τα διαθέσιμα μετρητά του αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 10% του ποσού που θα απαιτούνταν για την πλήρη εξόφλησή τους.

Η πίεση περιορίστηκε μέσω αναχρηματοδοτήσεων με εξασφαλίσεις το Trump Tower, το θέρετρο Doral και δύο κτίρια γραφείων στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, ο Τραμπ πούλησε το ζημιογόνο ξενοδοχείο του στην Ουάσινγκτον έναντι 375 εκατ. δολαρίων σε επενδυτικό όμιλο, ο οποίος αργότερα αθέτησε τις δικές του οικονομικές υποχρεώσεις.

Οι κινήσεις αυτές του επέτρεψαν να ξεκινήσει την προσπάθεια επιστροφής στον Λευκό Οίκο με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια διαθέσιμης ρευστότητας.

Το 2021 και το 2022 χρησιμοποίησε μέρος αυτών των κεφαλαίων για την εξόφληση τριών δανείων, καθένα κάτω των 10 εκατ. δολαρίων, με εξασφαλίσεις ένα ακίνητο στην Park Avenue και δύο γήπεδα γκολφ. Στα τέλη του 2023 εξόφλησε ακόμη ένα δάνειο περίπου 45 εκατ. δολαρίων, που είχε ως εξασφάλιση τον πύργο του στο Σικάγο. Περίπου την ίδια περίοδο έκλεισε και ένα δεύτερο, λιγότερο διαφανές δάνειο, το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας επί σχεδόν μία δεκαετία.

Η οικονομική πίεση του 2024

Το 2024 η ρευστότητα του Τραμπ δέχθηκε νέα μεγάλη πίεση. Τον Φεβρουάριο, δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε στον ίδιο, στους γιους του και στην εταιρεία τους οικονομική ποινή περίπου 450 εκατ. δολαρίων, σε υπόθεση που αφορούσε ψευδείς δηλώσεις προς τράπεζες σχετικά με την αξία περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, προστέθηκαν σχεδόν 90 εκατ. δολάρια που συνδέονταν με τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ της συγγραφέως E. Jean Carroll για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2025, εφετείο ακύρωσε πλήρως το πρόστιμο στην υπόθεση απάτης.

Τα κρυπτονομίσματα ως νέα πηγή ρευστότητας

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ στα κρυπτονομίσματα δημιούργησαν νέα πηγή ρευστότητας.

Οι πωλήσεις του memecoin που συνδέεται με τον Τραμπ εκτιμάται ότι απέφεραν περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια σε καθαρά έσοδα προ φόρων. Παράλληλα, η World Liberty Financial, η σημαντικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων που δημιούργησε μαζί με τους γιους του, φέρεται να προσέθεσε περίπου 500 εκατ. δολάρια προ φόρων. Επιπλέον, εκτιμάται ότι προέκυψαν άλλα 260 εκατ. δολάρια από την απόκτηση ποσοστού 49% στην επιχείρηση από σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά την εκλογική του νίκη, οι αποπληρωμές χρεών επιταχύνθηκαν. Η μεγαλύτερη αφορούσε το 40 Wall Street, όπου το περασμένο καλοκαίρι εξοφλήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους περίπου 114 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, εξοφλήθηκαν υποθήκες για επαύλεις στο Palm Beach της Φλόριντα και στο Bedford της Νέας Υόρκης, ύψους περίπου 10 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα. Με την πρόσφατη εξόφληση του δανείου για το Trump International Hotel and Tower, η εικόνα του προσωπικού ισολογισμού του Τραμπ εμφανίζεται πλέον αισθητά ισχυρότερη.

Δύο μεγάλοι πύργοι γραφείων, το 555 California Street στο Σαν Φρανσίσκο και το 1290 Avenue of the Americas στη Νέα Υόρκη, εξακολουθούν να έχουν σημαντικά δάνεια. Η Vornado κατέχει το 70% των ακινήτων και ο Τραμπ το υπόλοιπο 30%, ενώ τα δάνεια δεν λήγουν πριν από το 2028.

Ο Τραμπ εξακολουθεί επίσης να έχει δάνεια από την Axos Bank για το Trump Tower και το Trump National Doral. Τα αρχικά ποσά ήταν 100 εκατ. και 125 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, με λήξη των υποχρεώσεων το 2032. Παραμένουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις που συνδέονται με συνδρομές στα γήπεδα γκολφ και στα ιδιωτικά κλαμπ του.

Παρά τα ενεργά δάνεια, το Forbes εκτιμά, με βάση στοιχεία του Σεπτεμβρίου, ότι ο Τραμπ διαθέτει πλέον σχεδόν 1,9 δισ. δολάρια σε ρευστότητα.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες

Σημαντικό παράγοντα για τη μελλοντική οικονομική του θέση αποτελούν οι δικαστικές υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές.

Το 2028 λήγει χρηματοδότηση περίπου 950 εκατ. δολαρίων για το 1290 Avenue of the Americas, με πιστωτή την JPMorgan Chase, ενώ την ίδια χρονιά λήγει και χρηματοδότηση περίπου 1,2 δισ. δολαρίων για το 555 California Street, επίσης από την JPMorgan Chase. Ο Τραμπ κατέχει το 30% και στα δύο ακίνητα.

Το 2032 λήγουν τα δάνεια της Axos Bank για το Trump Tower, ύψους 100 εκατ. δολαρίων, και το Trump National Doral, ύψους 125 εκατ. δολαρίων.

Ξεχωριστή εκκρεμότητα αποτελεί η υπόθεση της E. Jean Carroll, με ποσό 93,6 εκατ. δολαρίων, η καταβολή του οποίου παραμένει σε αναστολή όσο εξελίσσεται η έφεση.

Στην υπόθεση απάτης της Νέας Υόρκης, η οικονομική ποινή είναι προς το παρόν μηδενική, καθώς η προηγούμενη κύρωση ακυρώθηκε στο εφετείο. Ωστόσο, παραμένει το ενδεχόμενο νέας οικονομικής επιβάρυνσης, ανάλογα με την εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εικόνα των οικονομικών του Τραμπ είναι διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ετών, με σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα και χαμηλότερη μόχλευση. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν δάνεια και δικαστικές υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ισολογισμό του τα επόμενα χρόνια.