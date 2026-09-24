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ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία
Ειδήσεις
11:20 - 24 Σεπ 2026

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ifo αυξήθηκε στις 89,9 μονάδες το Σεπτέμβριο, από 88,8 μονάδες τον Αύγουστο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν πιο θετικά την τρέχουσα κατάσταση των δραστηριοτήτων τους. Οι προσδοκίες τους βελτιώθηκαν εκ νέου. Η γερμανική οικονομία συνεχίζει την ανάκαμψή της.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ifo, στη μεταποίηση, ο δείκτης αυξήθηκε εκ νέου. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις σημαντικά βελτιωμένες προσδοκίες, ιδιαίτερα στον κλάδο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως κάπως χειρότερη. Εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένες από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τους. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να κινείται σε δύσκολο περιβάλλον.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα επέστρεψε σε θετικό έδαφος. Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, αναθεώρησαν προς τα πάνω και τις προσδοκίες τους.

Στο εμπόριο, ο δείκτης αυξήθηκε. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν πιο θετικά την τρέχουσα κατάσταση. Ανοδικά κινήθηκαν και οι προσδοκίες τους. Ωστόσο, υπό το βάρος της αυξανόμενης ακρίβειας, οι έμποροι παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Τέλος, στις κατασκευές, ο δείκτης παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος. Παρότι οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν κάπως πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα δραστηριότητά τους, οι προσδοκίες τους υποχώρησαν ελαφρώς. Ο τομέας των έργων πολιτικού μηχανικού εξακολουθεί να καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από τις εμπορικές και οικιστικές κατασκευές.

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