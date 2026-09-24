Μπουζνά: Νέες εισαγωγές στην Ελλάδα βλέπει η Euronext – Η ναυτιλία στο προσκήνιο

Ισχυρή παραμένει η δυναμική για νέες εισαγωγές εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά. Όπως δήλωσε στο Bloomberg, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξετάζουν την άντληση κεφαλαίων μέσω των κεφαλαιαγορών, ενώ η «δεξαμενή» των εταιρειών που προετοιμάζουν δημόσιες εγγραφές παραμένει σημαντική.

Ο επικεφαλής της Euronext σημείωσε ότι, παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τη μεταβλητότητα στις αγορές, η διάθεση για νέες εισαγωγές δεν έχει υποχωρήσει. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα, όπου, όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα.

Ελλάδα και ναυτιλία στο επίκεντρο

«Έχουμε δει πρόσφατα ένα αρκετά ισχυρό μομέντουμ στην Ελλάδα», ανέφερε ο Μπουζνά, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ναυτιλιακών εταιρειών να αξιοποιήσουν την ελληνική αγορά για την εισαγωγή τους σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext Athens επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματιστηριακή πύλη για τον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, προσελκύοντας εταιρείες με έντονη εξωστρέφεια και ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, ο CEO της Euronext αναφέρθηκε στις προοπτικές του αμυντικού κλάδου. Όπως είπε, η αναβληθείσα εισαγωγή της γαλλογερμανικής KNDS εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ και άλλες μεσαίου μεγέθους τεχνολογικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας εξετάζουν το ενδεχόμενο να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές.

Κατά τον ίδιο, η ενιαία αγορά μετοχών που έχει δημιουργήσει η Euronext διαθέτει πλέον το μέγεθος και τη ρευστότητα που απαιτούνται για να υποστηρίξει έναν νέο κύκλο εισαγωγών.

«Η Euronext έχει διπλάσιο μέγεθος από το Λονδίνο»

Ο Μπουζνά υποστήριξε ακόμη ότι η Euronext έχει πλέον ξεπεράσει την αγορά του Λονδίνου σε μέγεθος, τόσο ως προς τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση όσο και ως προς τη συναλλακτική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα της Euronext καταγράφει ημερήσιους όγκους συναλλαγών της τάξης των 15-20 δισ. ευρώ, παρέχοντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη βάση επενδυτών.

Η σύγκριση με το Λονδίνο αποτέλεσε αφορμή για ένα ακόμη σχόλιο του επικεφαλής της Euronext σχετικά με τη βρετανική αγορά. «Πριν από το Brexit, το Λονδίνο ήταν το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό άρεσε σε όλους. Τώρα αποφάσισε να γίνει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενοποίησης με το London Stock Exchange, ο Μπουζνά τόνισε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο εφόσον υπάρχει σχετική διάθεση και από τις δύο πλευρές.

«Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι ένα παιχνίδι για ενήλικες που συναινούν μεταξύ τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα δεν διαπιστώνει αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά του LSE.

«Καμία συζήτηση» με τη Deutsche Börse

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο CEO της Euronext και σχετικά με τα σενάρια πιθανής συμφωνίας με τη Deutsche Börse, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτή την περίοδο ενεργή συζήτηση.

Όπως είπε, δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις ή επαφές για μια τέτοια συμφωνία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι μια βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ομίλου με το μέγεθος που απαιτείται ώστε να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς οργανισμούς.

Ο ίδιος άφησε πάντως ανοιχτό, σε θεωρητικό επίπεδο, το ενδεχόμενο ενός πιο φιλόδοξου μοντέλου ενοποίησης, που θα συνέδεε τις αγορές μετοχών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, με μικρότερες αλλά δυναμικές αγορές, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν βρίσκεται σήμερα σε διαπραγμάτευση. Αναφερόμενος στην πορεία της Euronext, υπενθύμισε και την περίπτωση της Borsa Italiana, για την οποία επί χρόνια υπήρχε η άποψη ότι δεν θα πωληθεί, μέχρι τελικά να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό όμιλο.

Προς μια «ευρωπαϊκή SEC»

Ο Μπουζνά συνέδεσε την περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Κατά την εκτίμησή του, η Ευρώπη κινείται προς ένα ισχυρότερο μοντέλο κοινής εποπτείας των αγορών, με ενισχυμένο ρόλο για την ESMA, την ευρωπαϊκή αρχή κινητών αξιών.

«Θα έχουμε μια ευρωπαϊκή SEC», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα ενισχυμένο μοντέλο της ESMA, το οποίο χαρακτήρισε «ESMA Plus» και το οποίο, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιο ενιαία εποπτεία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς μεγαλύτερη ενοποίηση, διευκολύνοντας την πρόσβαση των εταιρειών στις κεφαλαιαγορές και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ.

Το στοίχημα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων

Για τον επικεφαλής της Euronext, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην ενοποίηση των χρηματιστηριακών υποδομών. Εξίσου σημαντική θεωρεί τη διοχέτευση των μεγάλων αποταμιεύσεων της Ευρώπης σε παραγωγικές επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές αποταμιεύσεων διεθνώς, σημαντικό μέρος των οποίων όμως παραμένει εκτός των κεφαλαιαγορών.

Κατά τον ίδιο, μία βασική διαφορά σε σχέση με τις ΗΠΑ είναι ότι το αμερικανικό μοντέλο συνδέει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνταξιοδοτική αποταμίευση με επενδύσεις σε μετοχές, ενώ στην Ευρώπη σημαντικό μέρος του συνταξιοδοτικού συστήματος στηρίζεται στα δημόσια συνταξιοδοτικά μοντέλα.

Το ζητούμενο, όπως υπογράμμισε, είναι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών να μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μέσω συνταξιοδοτικών προϊόντων και μεγαλύτερης συμμετοχής στις κεφαλαιαγορές.

Ο Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος ολοκληρώνει την τρίτη θητεία του στην Euronext τον Μάιο του 2027, απέφυγε να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη συμφωνία στον κλάδο. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η τάση προς μεγαλύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αναμένεται να συνεχιστεί.