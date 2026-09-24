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Χρηματιστήριο: Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική - Ανάγκη για βοήθεια από τα οικονομικά αποτελέσματα
Σχόλια Αγοράς
10:59 - 24 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική - Ανάγκη για βοήθεια από τα οικονομικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπιες μεταβολές, μετά τις πιέσεις που προηγήθηκαν κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς, ενώ οι συνεχιζόμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου δίνουν τον τόνο σε επιμέρους τίτλους.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: Στον ΓΔ, πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 2.635–2.640 μονάδες και ακολουθεί η περιοχή των 2.600 μονάδων, ενώ αντιστάσεις αποτελούν οι 2.680 και 2.710– 2.720 μονάδες. Στον FTSE25, στηρίξεις εντοπίζονται στις 6.750 και 6.640 μονάδες, με αντιστάσεις στις 6.840–6.900 και 7.000 μονάδες. Στον ΔΤΡ, πρώτη στήριξη αποτελούν οι 3.125 μονάδες και ακολουθεί η περιοχή των 3.025–3.030, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 3.200–3.205 και 3.250–3.280 μονάδες.

• Motor Oil / HELLENiQ Energy: Το Brent κινείται πάνω από τα $103/βαρέλι. Στη Motor Oil, στήριξη εντοπίζεται στα €64,0 και πρώτη αντίσταση στα €68,0. Στη HELLENiQ Energy, στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των €16,30 και αντίσταση στα €17,80–18,00.

METLEN: Η JP Morgan ξεκίνησε κάλυψη της μετοχής με σύσταση “overweight” και τιμήστόχο €64 ανά μετοχή. Τεχνικά, η περιοχή των €48 αποτελεί την πρώτη στήριξη, ενώ τα €49,70–50,00 την πρώτη ζώνη αντίστασης.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Οι πωλήσεις α΄ εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 25,9% στα €203,9 εκατ., με EBITDA €42,89 εκατ. και καθαρά κέρδη €36,17 εκατ., στα οποία περιλαμβάνεται φορολογική ωφέλεια €5,67 εκατ. Η διοίκηση διατηρεί την εκτίμηση για πωλήσεις περίπου €400 εκατ. το 2026, ενώ αναμένει EBIT €57–58 εκατ., έναντι αρχικού στόχου €60 εκατ. Τεχνικά, στηρίξεις εντοπίζονται στις €30,50–30,70 και €29,90–30,00, ενώ αντιστάσεις στις €32,00– 32,30 και €33,00–33,50.

• Jumbo: Ανακοίνωσε αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, με πωλήσεις €519,6 εκατ. (+4,42%), EBITDA €170 εκατ. (+2,81%) και καθαρά κέρδη €120,60 εκατ. (+2,96%). Διατηρεί αμετάβλητο το ετήσιο guidance, αναμένονται κέρδη 310 - 320 εκατ. ευρώ και έκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή.. Στήριξη €24,60–24,90 και πρώτη αντίσταση €25,30–25,50. • ΕΥΔΑΠ: Αναμένονται σήμερα τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου.

• AKTOR: Δημοσιεύει σήμερα μετά το κλείσιμο αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, με παρουσίαση αναλυτών στις 18:00. Στήριξη €9,70–9,80 και αντίσταση €10,50–10,70.

• Quality & Reliability: Στο α΄ εξάμηνο, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 60,8% στα €13,9 εκατ., το EBITDA κατά 52% στα €3,16 εκατ. και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε €1,80 εκατ. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την πλήρη ενοποίηση των εξαγορών του 2025 και την MTIS από τον Φεβρουάριο, ενώ η μητρική κατέγραψε αύξηση EBITDA κατά 24,3%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τιμολόγησης των υφιστάμενων συμβάσεων ανέρχεται σε €17,3 εκατ. Η E-XIM IT, η οποία αποκτήθηκε τον Ιούλιο και δραστηριοποιείται στις λύσεις ServiceNow, δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του εξαμήνου και θα ενοποιηθεί από το Β΄ εξάμηνο.

Διεθνές περιβάλλον: Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται πάνω από το 5% και το Brent πάνω από τα $103/βαρέλι, ενώ τα στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν υψηλότερα των εκτιμήσεων. Σήμερα πραγματοποιείται στον Λευκό Οίκο η συνάντηση Donald Trump–Xi Jinping, με το εμπόριο, την τεχνολογία, την Ταϊβάν και το Ιράν μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας.



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