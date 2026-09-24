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ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη €17,1 εκατ. και αυξημένες επενδύσεις κατά 22% το α&#039; εξάμηνο
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:16 - 24 Σεπ 2026

ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη €17,1 εκατ. και αυξημένες επενδύσεις κατά 22% το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώτη εφαρμογή του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους προ αποσβέσεων, οδήγησε σε ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων, της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της ΕΥΔΑΠ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,3%, το EBITDA ανήλθε σε €42,6 εκατ. και η Εταιρεία επέστρεψε σε κερδοφορία, καταγράφοντας παράλληλα θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Η ισχυρότερη χρηματοοικονομική της βάση στηρίζει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος και την επόμενη φάση του εταιρικού μετασχηματισμού. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €43,2 εκατ., αυξημένες κατά 22% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2025. Την ίδια περίοδο, η ΕΥΔΑΠ προετοιμάζεται για την επόμενη φάση της επιχειρησιακής και γεωγραφικής της ανάπτυξης.

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Κατανάλωση και τιμολογημένα έσοδα

Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε σε 192,7 εκατ. κ.μ., μειωμένη κατά 1,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2025. Η τιμολογημένη κατανάλωση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα 139,3 εκατ. κ.μ., με οριακή μείωση 0,1%.

Τα συνολικά τιμολογημένα έσοδα ανήλθαν σε €178,0 εκατ., αυξημένα κατά 17,4%. Η συμμετοχή των παγίων στα συνολικά τιμολογημένα έσοδα αυξήθηκε σε 17,7%, από 9,0% το Α΄ εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας το σταθερό σκέλος των εσόδων της Εταιρείας.

Κύκλος εργασιών και νέα τιμολογιακή βάση

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €29,9 εκατ. ή 17,3% και διαμορφώθηκε σε €203,2 εκατ., έναντι €173,3 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025. Από τις κύριες δραστηριότητες ύδρευσης και αποχέτευσης, τα έσοδα αυξήθηκαν συνολικά κατά €30,2 εκατ. ή 18,9%.

• Τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά €19,1 εκατ. ή 17,6%, σε €127,4 εκατ.

• Τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης αυξήθηκαν κατά €11,1 εκατ. ή 21,6%, σε €62,6 εκατ. Τα συνολικά τιμολογημένα έσοδα από πώληση νερού και δικαιώματα χρήσης υπονόμων αυξήθηκαν κατά 17,4%, σε €178,0 εκατ. Η νέα τιμολογιακή δομή τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του παγίου ύδρευσης, μεταβολές σε επιμέρους κατηγορίες τιμολογίου και εισαγωγή παγίου δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης.

Λειτουργικό κόστος και κερδοφορία

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε €162,3 εκατ., έναντι €162,1 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερό. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική μείωση των προβλέψεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία αντιστάθμισε αυξημένες δαπάνες σε άλλες κατηγορίες λειτουργικού κόστους.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων και λοιπών λειτουργικών κονδυλίων, ανήλθε σε €184,4 εκατ., αυξημένο κατά 0,6%.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των εσόδων, ενώ το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, γεγονός που αναδεικνύει τη λειτουργική μόχλευση της Εταιρείας.

Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 58,0% και διαμορφώθηκε σε €89,0 εκατ., με το μικτό περιθώριο να ενισχύεται σε 43,8% από 32,5%.

• Το EBITDA ανήλθε σε €42,6 εκατ., από €10,6 εκατ., και το περιθώριο EBITDA σε 20,9% από 6,1%.

• Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €44,2 εκατ., από €22,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 101%.

• Το EBIT ανήλθε σε €20,5 εκατ., από ζημίες €10,5 εκατ., με περιθώριο EBIT 10,1%.

• Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €23,5 εκατ., έναντι ζημιών €5,8 εκατ.

• Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €17,1 εκατ., έναντι ζημιών €5,6 εκατ., και τα κέρδη ανά μετοχή σε €0,16.

Ταμειακές ροές και χρηματοοικονομική θέση

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ., έναντι αρνητικών €1,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFF) ανήλθαν σε θετικές €5,0 εκατ., από αρνητικές €26,4 εκατ.

Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €43,2 εκατ., αυξημένες κατά 22% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2025. Από το ποσό αυτό, €39,2 εκατ. αφορούσαν έργα του επενδυτικού προγράμματος που αυξήθηκαν κατά 27%, ενώ €4,0 εκατ. αφορούσαν λοιπές επενδύσεις σε πάγια και λογισμικό. Από το σύνολο των επενδύσεων σε έργα, €18,7 εκατ. αφορούσαν έργα ύδρευσης, €16,5 εκατ. μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική, €3,7 εκατ. έργα αποχέτευσης και €0,4 εκατ. κτιριακά έργα και έργα ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού. Το 43% της απορρόφησης χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε περίπου €2,8 δισ. και περιλαμβάνει μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική, έργα δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σύγχρονων υποδομών.

Υδατική ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή αποδοτικότητα

Τα απολήψιμα αποθέματα των βασικών ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 399,7 εκατ. κ.μ. την 1η Ιανουαρίου 2026 σε 725,8 εκατ. κ.μ. την 30η Ιουνίου 2026, κυρίως λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Παρά τη βελτίωση, η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί τις υδρολογικές συνθήκες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών της.

Νέο ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον

Το Α΄ εξάμηνο του 2026 ήταν η πρώτη περίοδος εφαρμογής του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής περιόδου 2025-2029. Το πολυετές πλαίσιο ενισχύει την προβλεψιμότητα της εξέλιξης των εσόδων και συνδέει την ανάκτηση του επιτρεπόμενου εσόδου με την υλοποίηση επενδύσεων, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Ν. 5301/2026 εισήγαγε ρυθμίσεις για επιμέρους φορολογικά, συμβατικά και οργανωτικά ζητήματα. Μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, ο Ν. 5325/2026 διεύρυνε τη γεωγραφική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ και προέβλεψε διαδικασίες ειδικής διαδοχής, δέουσας επιμέλειας, αποτίμησης και κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων για τις νέες περιοχές.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων της ΕΥΔΑΠ, προβλέποντας την ανάκτηση του αναγνωριζόμενου κόστους και των αποσβέσεων, καθώς και εύλογη απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Οι αρχές αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων, με τις αναγκαίες επενδύσεις που τη συνοδεύουν, να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την Εταιρεία. Η αποτίμηση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδρασης και του χρονικού ορίζοντα εκδήλωσής της θα καταστεί δυνατή με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και διαδικασιών εφαρμογής.

Προοπτικές Β΄ εξαμήνου 2026

Κατά το Β΄ εξάμηνο του 2026, η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει την εκτέλεση του επιχειρησιακού και επενδυτικού σχεδιασμού, με προτεραιότητα:

• την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και την πρόοδο των έργων της Ανατολικής Αττικής,

• την ενίσχυση της υδατικής ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας,

• τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή αποδοτικότητα,

• την προετοιμασία για την εφαρμογή του Ν. 5325/2026 και την αξιολόγηση των οργανωτικών, λειτουργικών και επενδυτικών απαιτήσεων της διεύρυνσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2026 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΥΔΑΠ στην κερδοφορία και την επιτάχυνση των επενδύσεών της. Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού και τιμολογιακού πλαισίου ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας θέση και τη δυνατότητά μας να υλοποιούμε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας.

Προτεραιότητά μας είναι η οικονομική αυτή ενίσχυση να μετατρέπεται σε έργα που διασφαλίζουν την αξιόπιστη υδροδότηση, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και θωρακίζουν τις υποδομές απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με επενδύσεις €43,2 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένες κατά 22%, προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Παράλληλα, προετοιμάζουμε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, με στόχο να επεκτείνουμε τα οφέλη της τεχνογνωσίας μας σε περισσότερες περιοχές και να δημιουργήσουμε διατηρήσιμη αξία για την κοινωνία και τους μετόχους μας.»

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