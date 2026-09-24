Πόσο ασφαλή είναι σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα;

Καλύπτοντας δημοσιογραφικά τη συνέντευξη Τύπου για την έκθεση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των τρένων στην Ελλάδα μετά το δυστύχημα των Τεμπών, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς τα ερωτηματικά παρέμειναν πολλά και μεγάλα.

Για να καταλάβει κανείς πόσο... μπερδεμένες ήταν οι τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, ο τίτλος του ρεπορτάζ από τη συνέντευξη Τύπου θα μπορούσε να είναι κάλλιστα «Κόλαφος η έκθεση για τα τρένα στην Ελλάδα» ή το ακριβώς αντίθετο: «Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ασφάλεια των τρένων η Ελλάδα».

Η επιτροπή, βλέπετε, αποτελείται από στελέχη όλων των παρατάξεων που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσουν τις ισορροπίες.



Αν τώρα πρέπει να γράψουμε κάποια απτά συμπεράσματα αυτά είναι πως το σύστημα αυτόματου ελέγχου συρμών (ETCS) είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό αλλά ακόμα δεν έχει αδειοδοτηθεί στο σύνολό του και επομένως δεν είναι εν λειτουργία.



Θα είναι πλήρως εγκατεστημένο, αδειοδοτημένο και εν λειτουργία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το 2030.



Μέχρι τότε η εμπιστοσύνη των πολιτών για την ασφάλεια των τρένων θα βασίζεται κυρίως στην πλατφόρμα railway.gov.gr που θα δείχνει την κίνηση των τρένων ανά πάσα ώρα και στιγμή.



Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως η Ελλάδα το 2030 φιλοδοξεί να έχει παντού ETCS στο βασικό άξονα από την Αθήνα ως τα βόρεια σύνορά της.



Αυτό είναι ουσιαστικά το 100% του δικτύου και εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συνιστά επιτυχία. Αλλά να μην ξεχνάμε πως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερο δίκτυο από το ελληνικό.



Και φυσικά η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται μόνο από τα συστήματα τεχνολογίας αλλά και από το επαρκές προσωπικό.



Σε αυτό το πεδίο οι προσλήψεις είναι ακόμα εν εξελίξει με τους σοσιαλδημοκράτες να εκφράζουν ανησυχίες πως η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να παρακάμψει τον ΑΣΕΠ για να βολέψει δικά της παιδιά.



Επίσης σε επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού η επιτροπή του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει ανησυχίες και σημειώνει πως χρειάζεται ακόμα να γίνουν αρκετά βήματα.



Να σημειωθεί τέλος πως η δημιουργία της ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών) θεωρείται θετική εξέλιξη αλλά ακόμα η λειτουργία τους δεν είναι σε φουλ ρυθμούς κυρίως λόγω υποστελέχωσης.



Από τη μεριά του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκφράστηκαν πάντως ανησυχίες σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει στο υπουργείο μεταφορών. Βλέπει πρόοδο αλλά σημειώνει πως δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός τόσο για τα συστήματα ασφαλείας όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής κατά τον χρόνο του ατυχήματος, καθώς και τη διαχείριση του τόπου του ατυχήματος αμέσως μετά, η οποία βρίσκεται πλέον υπό δικαστικό έλεγχο από τα ελληνικά δικαστήρια.

Τέλος κρατήστε πως σύμφωνα με έγκυρη πηγή του Reporter.gr, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ που συστάθηκε το 2025 είπε στους ευρωβουλευτές πως αν είχε συσταθεί (όπως θα έπρεπε) την ημέρα του δυστυχήματος στα Τέμπη, θα είχε απαγορεύσει οποιαδήποτε παρέμβαση στο σημείο του δυστυχήματος. Ιδιαίτερα από εταιρείες μπαζώματος που η τότε ηγεσία της περιφέρειας Θεσσαλίας έσπευσε να καλέσει. Και ο νοών νοείτω...