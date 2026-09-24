Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Η Metlen έχει επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, μετά από μια χρήση 2025 που κινήθηκε σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις, όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Edison.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαίωσε το δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς, ενώ στις 21 Μαΐου η διοίκηση έθεσε τον στόχο για τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 1-1,15 δισ. ευρώ.

Η δυναμική ενισχύθηκε από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, που ανακοινώθηκαν στις 6 Αυγούστου. Η Metlen παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, επαναλαμβάνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2026, τον οποίο η διοίκηση χαρακτήρισε παράλληλα συντηρητικό με βάση την πορεία των μεγεθών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα EBITDA ανήλθαν σε 550 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,99 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11%.

Σύμφωνα με την Edison, στους επόμενους σημαντικούς σταθμούς περιλαμβάνονται η προτεινόμενη απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο χρηματιστήριο, αλλά και η επιτυχής υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, στις σπάνιες γαίες και στον αμυντικό εξοπλισμό.

Με βάση την ανάλυσή της, η Edison υπολογίζει την ενδεικτική αξία της μετοχής της Metlen στα 75,3 ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 60% σε σχέση με την τιμή αναφοράς της ανάλυσης.

Παράλληλα, η διοίκηση εξακολουθεί να επιβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA ύψους 1,9-2,08 δισ. ευρώ, ο οποίος είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας εταιρείας με ισχυρή λειτουργική δυναμική στο 2026 και με νέες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των κρίσιμων πρώτων υλών και της άμυνας.