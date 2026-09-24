ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2658 μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,76% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2651,07 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 328,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση καταγράφοντας το χαμηλό ημέρας στις 2637 μονάδες περί τις 2.30μμ. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips που πιθανόν ήταν θέσεις κάποιων funds που δεν είχαν μεταβιβάσει τίτλους που είχαν με το σκεπτικό ότι το ΧΑ έπαψε να είναι αναδυόμενη αγορά. Η αντίδραση των αγοραστών περιόρισε τις απώλειες στη συνέχεια μέχρι τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,315% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν καθώς η τιμή του πετρελαίου brent επανέρχεται πάνω από τα $100/βαρέλι. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,88%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-2,76%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-2,09%), ο ΟΤΕ (-2,07%), η ΕΥΔΑΠ (-1,92%), η Optima (-1,28%), η Aegean (-1,84%), η Lamda (-1,51%) και ο Aktor (-0,99%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Metlen (+1,92%), η Helleniq Energy (+2,61%), η MOH (+2,95%), η Cenergy (+0,69%) αλλά και η ΣΙΔΜΑ (+5,32%), η Aloumyl (+3,81%) και η Profile (+2,47%). Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 62 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΥΔΑΠ, το Jumbo και ο Aktor ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους.

Η διάσπαση των 2658 μονάδων διαφοροποίησε την τεχνική εικόνα και το επίπεδο αυτό αποτελεί πλέον και την πλησιέστερη αντίσταση του ΓΔ. Η αναρρίχηση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων στο 5,13% προκαλεί αναταράξεις στη Wall Street, προϊδεάζοντας για ανάλογες κινήσεις των ευρωπαϊκών δεικτών.

Επιχειρηματικά νέα

Metlen: Η JP Morgan ξεκινά την κάλυψη της Metlen με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €64 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περίπου 30% περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τρέχουσα τιμή. Στο «blue sky» σενάριο, δηλαδή εφόσον όλα τα αναπτυξιακά έργα υλοποιηθούν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η αποτίμηση της JP Morgan φτάνει τα €76 ανά μετοχή.

Q & R, 6μηνο: ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €13,90 εκ. +60,8%.Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €3,16 εκ., +52,0%. Tα καθαρά κέρδη μ.φ. διαμορφώθηκαν σε €2,17 εκ., έναντι €0,75 εκ. πέρσι.

Elton, 6μηνο: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 94,92 εκ., +5,5%. Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% και αύξηση συνολικής κερδοφορίας (προ φόρων) κατά 74,4% στα €4 εκ.

ΑΔΜΗΕ, 6μηνο: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα €45,1 εκ. τα κέρδη εξαμήνου, προμέρισμα 0,05 ευρώ. Στα €270,5 εκ. με άνοδο 22,6% τα συνολικά έσοδα του ομίλου ΑΔΜΗΕ, στα €92,4 εκ. τα καθαρά κέρδη (+36,7%). Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ (διασύνδεση Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, GSI κοκ).

ΚΡΙ-ΚΡΙ, 6μηνο: Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €203,90 εκ., +25,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €42,89 εκ. , +60,9%. Τα καθαρά κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €36,17 εκ. +86%. Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 35,3% σε αξία και κατά 28,6% σε όγκο. Προειδοποίηση για πιθανή απόκλιση στα EBIT για το σύνολο του 2026 λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους.

AS Company, 6μηνο: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €15,95 εκ. +4,19%. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €3,17 εκ., +27,88%. Τα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €2,35 εκ., +65,09%.

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,58% από 2,34% η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,021 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,55 φορές.

DIMAND: σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στο Α ́ εξάμηνο 2026, με EBITDA €3,16 εκατ. (+52%), αναπροσαρμοσμένο EBITDA €3,56 εκατ. (+71%) και καθαρά κέρδη €2,17 εκατ., ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και μείωσε τον καθαρό δανεισμό. Για το Β ́ εξάμηνο, η Διοίκηση επικεντρώνεται στην ενοποίηση των εξαγορών, στις συνέργειες και cross-selling, στη διεθνή ανάπτυξη μέσω Πολωνίας και στην εκτέλεση έργων με ανεκτέλεστο €17,3 εκατ., με στόχο περαιτέρω οργανική και διεθνή ανάπτυξη.