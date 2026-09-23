Adidas Hellas: «Άλμα» 21,5% στον τζίρο – Τριπλασιάζεται το μέρισμα στα €3 εκατ.

Σε φάση μετασχηματισμού βρίσκεται η Adidas στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας παράλληλα την εξαγωγική της δραστηριότητα στα Βαλκάνια και ενισχύοντας την παρουσία των προϊόντων της τόσο μέσω του δικτύου καταστημάτων όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει την Αλβανία, το Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο. Παράλληλα, από το 2025 η Adidas προχώρησε σε αλλαγές στο λειτουργικό της μοντέλο, εντάσσοντας στο πελατολόγιό της τους πελάτες χονδρικής της Adidas Σερβίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτει αγορές όπως η Σερβία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία.

Αποδίδει ο μετασχηματισμός της Adidas Hellas

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Adidas Hellas, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2025 σε 218,44 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21,55% σε σύγκριση με τα 179,55 εκατ. ευρώ του 2024.

Σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής αποδίδεται στον μετασχηματισμό της δραστηριότητας στα Βαλκάνια, ο οποίος συνεισέφερε περίπου 24,42 εκατ. ευρώ στον τζίρο της εταιρείας.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,44 εκατ. ευρώ, έναντι 2,02 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, έχει προταθεί επίσης η διανομή μερίσματος ύψους 3 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ που είχε διανεμηθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

Σε εξέλιξη οι φορολογικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν οριστικοποιηθεί έως και τη χρήση του 2011.

Για τη χρήση του 2025, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη από την PricewaterhouseCoopers, χωρίς να εκτιμάται ότι θα προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκε επίσης η οριστική διαγραφή απαίτησης από πελάτες ύψους 18,79 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη απαίτηση είχε, ωστόσο, καλυφθεί πλήρως από προβλέψεις απομείωσης που είχαν σχηματιστεί κατά τα προηγούμενα έτη και ως εκ τούτου η διαγραφή της δεν επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε διακανονισμός για την είσπραξη ποσού 4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε δόσεις.

Αλλαγές στο δίκτυο καταστημάτων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον εξορθολογισμό του δικτύου της, η Adidas προχώρησε στο κλείσιμο ενός από τα φυσικά της καταστήματα στην Αθήνα στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παρά την αλλαγή αυτή, το βασικό δίκτυο της εταιρείας στην Ελλάδα παραμένει ενεργό. Κεντρική θέση σε αυτό κατέχει το μεγάλο κατάστημα της Adidas στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονται επίσης τα μεγάλα Outlet καταστήματα της εταιρείας στις Αχαρνές, την Αγία Παρασκευή, τα Σπάτα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Τριπλάσιο μέρισμα σε σχέση με πέρυσι

Η ενίσχυση της κερδοφορίας της Adidas Hellas αποτυπώνεται και στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή ποσού 3 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025.

Το προτεινόμενο ποσό είναι τριπλάσιο σε σχέση με το μέρισμα του 1 εκατ. ευρώ που είχε διανεμηθεί για τη χρήση 2024, αντιστοιχώντας σε αύξηση 200%.