Πού βρίσκεται η πραγματική πίεση στην αγορά κατοικίας;

Η μεγαλύτερη πίεση στην ελληνική αγορά κατοικίας εντοπίζεται στα οικονομικότερα ακίνητα, όπου η ζήτηση συχνά υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων του πρώτου οκταμήνου του 2026 που παρουσίασε ο Spitogatos, καταγράφοντας για πρώτη φορά με τόσο αναλυτικό τρόπο τη σχέση προσφοράς και ζήτησης ανά περιοχή, γειτονιά και εύρος τιμής.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: η αναντιστοιχία είναι εντονότερη στην αγορά ενοικίασης και αφορά κυρίως τα χαμηλότερα ενοίκια, ενώ στην αγορά πώλησης το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως σε κατοικίες αξίας έως €250.000. Παράλληλα, η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η στεγαστική χρηματοδότηση.

Η πίεση μετριέται μέσα από αναζητήσεις και leads

Επισημαίνεται ότι η ανάλυση βασίζεται στα περισσότερα από 650.000 ακίνητα που διαθέτει η πλατφόρμα και στον μεγάλο όγκο αναζητήσεων που καταγράφει. Για την αποτύπωση της ζήτησης χρησιμοποιούνται δύο δείκτες: οι μοναδικές αναζητήσεις, που αποτυπώνουν το ευρύτερο ενδιαφέρον, και τα μοναδικά leads, τα οποία αποτελούν εντονότερη ένδειξη πρόθεσης επικοινωνίας για ένα ακίνητο.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις. Στην αγορά πώλησης οι αντίστοιχοι δείκτες διαμορφώνονται σε 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεις.

Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ωστόσο, γίνεται εμφανής όταν τα στοιχεία εξετάζονται ανά περιοχή και κατηγορία τιμής.

Τα φθηνά ενοίκια συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Για ακίνητα με ενοίκιο κάτω των €600 καταγράφονται 21,1 leads και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Στην κατηγορία άνω των €1.500 οι αντίστοιχοι δείκτες περιορίζονται σε 0,5 leads και 9,1 αναζητήσεις.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα ακίνητα με ενοίκιο έως €600 συγκεντρώνουν 3,9 leads και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, έναντι 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεων για ενοίκια άνω των €1.500.

Σε επίπεδο περιοχών της Αττικής, μεταξύ εκείνων όπου καταγράφεται έντονη πίεση στα χαμηλά ενοίκια περιλαμβάνονται η Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, η Παλλήνη και το Χαλάνδρι.

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και εκτός Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, το υπόλοιπο του νομού καταγράφει 5,9 leads και 123,2 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο για ενοίκια κάτω των €600. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν 22,4 leads και 196,4 αναζητήσεις ανά ακίνητο στην ίδια κατηγορία τιμής.

Στην αγορά πώλησης το ενδιαφέρον στρέφεται έως τα €250.000

Αντίστοιχο, αλλά ηπιότερο, μοτίβο καταγράφεται στις αγοραπωλησίες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις κατοικίες έως €250.000, ενώ στις υψηλότερες κατηγορίες τιμών η ζήτηση εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα.

Στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, στην κατηγορία έως €250.000, αντιστοιχούν 1,7 leads και 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Στο υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο, ενώ στην περιφέρεια τα Δωδεκάνησα ξεχωρίζουν ως προς τα leads, με 3,6 ανά ακίνητο, και οι Σποράδες ως προς τις αναζητήσεις, με 91,4.

Η σημαντική απόσταση μεταξύ αναζητήσεων και leads στην αγορά πώλησης καταγράφει ένα ενδιαφέρον εύρημα: υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για κατοικίες σε προσιτότερες τιμές, χωρίς αυτό να μεταφράζεται στον ίδιο βαθμό σε άμεση εκδήλωση πρόθεσης αγοράς.

Η διεθνής ζήτηση αυξάνεται

Σημαντικό μέρος της αγοράς εξακολουθεί να προέρχεται από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, η διεθνής ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και αντιστοιχεί πλέον στο 20,3% της συνολικής ζήτησης, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020-2026.

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν οι βασικότερες χώρες προέλευσης των χρηστών από το εξωτερικό. Παράλληλα, η ζήτηση δεν περιορίζεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Πέντε από τις δέκα δημοφιλέστερες περιοχές βρίσκονται εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με τη Χαλκιδική, τις Κυκλάδες, την Καβάλα, τη Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων επιλογών.

Ανεβαίνουν οι εκταμιεύσεις στεγαστικών

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, τα στοιχεία της IMS-FC, στην οποία έχει επενδύσει ο Spitogatos, δείχνουν σημαντική αύξηση των εκταμιεύσεων στεγαστικών δανείων. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €1,835 δισ., καταγράφοντας αύξηση 34,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εκταμιεύσεις μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» αυξήθηκαν κατά 54,6%.

Παρά την άνοδο, η στεγαστική χρηματοδότηση εξακολουθεί να έχει μικρότερη συμμετοχή στην ελληνική αγορά σε σχέση με την ευρωπαϊκή: μόλις το 23% των αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα πραγματοποιείται με στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο COO του Spitogatos, Δημήτρης Τσατίρης, η αναλυτικότερη αποτύπωση της αγοράς αναδεικνύει τα σημεία όπου «η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα», ιδιαίτερα στην προσιτή κατοικία. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε ως βασικούς άξονες για τη βελτίωση της ισορροπίας την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και τη διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Επέκταση στα Βαλκάνια και επενδύσεις στην τεχνολογία

Η παρουσία του Spitogatos δεν περιορίζεται πλέον στην ελληνική αγορά. Μετά και τη δεύτερη εξαγορά στη Σερβία τον περασμένο Δεκέμβριο, η εταιρεία εξετάζει περαιτέρω ευκαιρίες στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται.

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό επενδύει, μεταξύ άλλων, και στη διαφήμιση, με τον CEO και συνιδρυτή Δημήτρη Μελαχροινό να σημειώνει ότι η δραστηριότητα στη Σλοβενία δεν είναι ζημιογόνος. Ο Spitogatos ανήκει από το 2014 στον όμιλο Real Web.

Στην Ελλάδα, η πλατφόρμα καταγράφει το 2026 περισσότερες από 10 εκατ. επισκέψεις τον μήνα κατά μέσο όρο, ενώ ο ετήσιος χρόνος χρήσης των πλατφορμών του ξεπερνά το 1 δισ. λεπτά, αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το 2025. Σήμερα, στον Spitogatos και στην IMS-FC απασχολούνται συνολικά περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι.

Η επόμενη ημέρα περνά από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο επίκεντρο της επόμενης φάσης ανάπτυξης βρίσκεται η αξιοποίηση των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία εισάγει σταδιακά εργαλεία AI στην αναζήτηση ακινήτων και στην αντιστοίχιση των αγγελιών με τις προτιμήσεις των χρηστών, ενώ εφαρμογές αναπτύσσονται και για τη βελτίωση του περιεχομένου των αγγελιών και την αυτοματοποίηση εργασιών των επαγγελματιών του real estate.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της πορείας του Spitogatos από το 2006, όταν ξεκίνησε ως project τεσσάρων φίλων, έως σήμερα, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε δύο δεκαετίες αποτελούν πλέον όχι μόνο εργαλείο για την αποτύπωση της αγοράς, αλλά και τη βάση για την επόμενη γενιά υπηρεσιών, με στόχο πιο προσωποποιημένη αναζήτηση, αποτελεσματικότερο matching και περισσότερη αυτοματοποίηση για χρήστες και επαγγελματίες.