ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Επιχειρήσεις
13:21 - 24 Σεπ 2026

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία ακόμη σημαντική αναγνώριση για τη στρατηγική προσέγγιση της METLEN σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, με βάση ανακοίνωση, αποτέλεσαν τα Compliance Awards 2026, όπου η εταιρεία απέσπασε συνολικά οκτώ διακρίσεις, περιλαμβανομένων μιας πλατινένιας και τεσσάρων χρυσών σε αντίστοιχες κατηγορίες και επιπλέον η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της METLEN κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026.

"Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη συστηματική επένδυση της METLEN στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου Compliance, στο οποίο η κανονιστική συμμόρφωση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως εταιρική υποχρέωση, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής, της εταιρικής κουλτούρας και του τρόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας" αναφέρει η ανακοίνωση.

Η METLEN έλαβε τα βραβεία

  1. COMPLIANCE TEAM OF THE YEAR
  2. Platinum: Best Compliance Whistleblowing Project
  3. Gold: Best Compliance Whistleblowing Project
  4. Gold: Best Compliance and Ethics Project
  5. Gold: Best Compliance Risk Mapping
  6. Gold: Best Governance Initiatives
  7. Silver: Best AML/CFT Project, including Fraud & KYC
  8. Silver: Best Compliance Platform
  9. Bronze: Best Third Parties Project

Όπως αναφέρεται, "το εύρος των διακρίσεων αναδεικνύει τη συνολική και συνεκτική προσέγγιση της METLEN, η οποία επενδύει συστηματικά στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων θεμάτων συμμόρφωσης σε όλες τις επιχειρηματικές και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για τη METLEN, η επιχειρηματική ακεραιότητα και η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και σχέσεων εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και για την αειφόρο ανάπτυξή της.

Οι νέες διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια σημαντικών οροσήμων για τη METLEN στον τομέα του Compliance και του Corporate Governance. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρόσφατες βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα ISO 37003 για τη Διαχείριση Κινδύνων Απάτης και ISO 37009 για τη Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω το πλαίσιο διεθνών προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία με έμφαση στη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την πρόληψη και τη λογοδοσία.

Η ανάδειξη της METLEN ως εταιρείας με την κορυφαία Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2026, σε συνδυασμό με τις οκτώ επιμέρους διακεκριμένες βραβεύσεις, αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας επένδυσης στη συνεχή βελτίωση και την υιοθέτηση προηγμένων πρακτικών, ενισχύοντας περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στους τομείς Governance, Ethics & Compliance.

Τα Compliance Awards, τα οποία συνδιοργανώθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και την Boussias, αναδεικνύουν την αριστεία και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με τη συμμετοχή οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας"

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 13:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης
Αναλύσεις

Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ
Αναλύσεις

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση

Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:21

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:17

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Οικονομία
24/09/2026 - 13:13

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Νομίσματα
24/09/2026 - 13:06

Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 12:59

Η Manifest ανέλαβε τη συνολική λειτουργική υποστήριξη του The Ellinikon Sports Park

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:44

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:43

Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 12:40

Μπουζνά: Νέες εισαγωγές στην Ελλάδα βλέπει η Euronext – Η ναυτιλία στο προσκήνιο

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:33

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 12:20

«Έξοδος 1826-2026»: Δίγλωσση έκδοση της Πειραιώς αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:18

Γεννήσεις: Πού αυξάνονται τα παιδιά και πού λιγοστεύουν – Ο χάρτης της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 12:10

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 12:06

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:54

ΠΟΜΙΔΑ: «Ναι» στην ψηφιακή πλατφόρμα για ενεργητικό και χρέη κληρονομιάς

Πολιτική
24/09/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μειωθεί το χρέος 

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:47

Πού βρίσκεται η πραγματική πίεση στην αγορά κατοικίας;

Τεχνολογία
24/09/2026 - 11:46

Η ΤΝ... ξέφυγε ξανά: Σύστημα της OpenAI παραβίασε κυβερνητική πλατφόρμα στην Αυστραλία

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 11:32

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

Αναλύσεις
24/09/2026 - 11:28

Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:20

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/09/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη €17,1 εκατ. και αυξημένες επενδύσεις κατά 22% το α' εξάμηνο

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 11:13

Ο Μητσοτάκης έπεσε στην ανάγκη του Guardian

Πολιτική
24/09/2026 - 11:00

Ανδρουλάκης: Η πρόταση-κοροϊδία της ΝΔ για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:00

ifo: Σε δύσκολο έδαφος η δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία - «Μέτρια» η οικονομική ανάκαμψη

Σχόλια Αγοράς
24/09/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική - Ανάγκη για βοήθεια από τα οικονομικά αποτελέσματα

Ανακοινώσεις
24/09/2026 - 10:54

Dimand: Αύξηση κατά 19,3% στα λειτουργικά κέρδη το α’ εξάμηνο 2026

Φορολογία
24/09/2026 - 10:47

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι... ναργιλέδες - Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθραίου καπνού στο αεροδρόμιο Μυκόνου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/09/2026 - 10:44

Πόσο ασφαλή είναι σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα;

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 10:41

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Αναλύσεις
24/09/2026 - 10:13

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2658 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ