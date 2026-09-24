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Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων
Οικονομία
13:13 - 24 Σεπ 2026

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
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Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET) για την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανία, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων Υπουργών της ΕΕ βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, η προώθηση της βιομηχανικής της ανανέωσης, καθώς και η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της Ε.Ε.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την ασπίδα καινοτομίας και την αναγνώριση των δυναμικών αποδοτικοτήτων, δηλαδή των οφελών που μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να επενδύουν και να καινοτομούν.

«Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων, ώστε οι νέες κατευθυντήριες γραμμές να μπορούν να εφαρμοστούν με συνέπεια στην πράξη. Οι συγκεντρώσεις σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά οφέλη, να μειώσουν το κόστος, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να διευκολύνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις και να αυξήσουν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Είναι επομένως θετικό ότι το νέο σχέδιο λαμβάνει υπόψιν του όλα αυτά τα οφέλη», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι η δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αποκτούν μεγαλύτερη κλίμακα πρέπει να συμβαδίζει με τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Οι συγκεντρώσεις, όπως ανέφερε, δεν πρέπει να οδηγούν σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα, λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές ή περιορισμό της καινοτομίας.

«Το ζητούμενο είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση: να επιτρέπουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, όταν αυτό δημιουργεί πραγματικά οικονομικά και παραγωγικά οφέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υπονομεύεται ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη: «Να είναι σαφές πώς αποδεικνύονται τα αναμενόμενα οικονομικά και επενδυτικά οφέλη της συγκέντρωσης».

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο κ. Θεοδωρικάκοςείχε σειρά επαφών με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Katherina Reiche, ο Ιταλός Υπουργός Επιχειρήσεων και Made in Italy, Adolfo Urso, καθώς και ο Ιρλανδός Υπουργός Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Απασχόλησης, Peter Burke, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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