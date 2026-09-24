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Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»
Ειδήσεις
12:43 - 24 Σεπ 2026

Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ταπισερί της Μπαγιέ (Bayeux Tapestry) είναι ένα παγκοσμίου φήμης μεσαιωνικό κεντημένο αριστούργημα του 11ου αιώνα, μήκους περίπου 70 μέτρων. Απεικονίζει με λεπτομέρεια τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή, με αποκορύφωμα τη Μάχη του Χάστινγκς. 

Το συγκεκριμένο ιστορικό κειμήλιο μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας, γεγονός που επικαλέστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με κεντρικό αίτημα την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενών.

Στο άρθρο του στον Guardian, ο Έλληνας πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την Ταπισερί της Μπαγιέ ως ένα ισχυρό συγκριτικό πολιτιστικό επιχείρημα:

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δεχόταν ποτέ να διαμελιστεί ένα τέτοιο ενιαίο εθνικό και ιστορικό μνημείο, παρουσιάζοντας μόνο μερικά κομμάτια του. Με τον ίδιο τρόπο, η Ελλάδα ζητά την αποκατάσταση της αισθητικής και ιστορικής ενότητας του Παρθενώνα, καθώς τα Γλυπτά δεν αποτελούν αυτόνομα έργα τέχνης, αλλά αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού μνημείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η περίπτωση των Γλυπτών διαφέρει ριζικά από τη μεταφορά της Ταπισερί. Απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια ενός απλού «δανεισμού» από το Βρετανικό Μουσείο, επισημαίνοντας ότι στόχος της Ελλάδας είναι η μόνιμη επανένωση των αρχιτεκτονικών μελών στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον, την Αθήνα.

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