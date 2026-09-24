Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»

Το συγκεκριμένο ιστορικό κειμήλιο μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας, γεγονός που επικαλέστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με κεντρικό αίτημα την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενών.
Στο άρθρο του στον Guardian, ο Έλληνας πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την Ταπισερί της Μπαγιέ ως ένα ισχυρό συγκριτικό πολιτιστικό επιχείρημα:
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δεχόταν ποτέ να διαμελιστεί ένα τέτοιο ενιαίο εθνικό και ιστορικό μνημείο, παρουσιάζοντας μόνο μερικά κομμάτια του. Με τον ίδιο τρόπο, η Ελλάδα ζητά την αποκατάσταση της αισθητικής και ιστορικής ενότητας του Παρθενώνα, καθώς τα Γλυπτά δεν αποτελούν αυτόνομα έργα τέχνης, αλλά αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού μνημείου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η περίπτωση των Γλυπτών διαφέρει ριζικά από τη μεταφορά της Ταπισερί. Απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια ενός απλού «δανεισμού» από το Βρετανικό Μουσείο, επισημαίνοντας ότι στόχος της Ελλάδας είναι η μόνιμη επανένωση των αρχιτεκτονικών μελών στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον, την Αθήνα.