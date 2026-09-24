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Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις
11:32 - 24 Σεπ 2026

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Jumbo δημοσίευσε σήμερα (24/9) τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάημνο του 2026. Σύμφωνα λοιπόν, με τη σχετική ανακοίνωση ο Όμιλος κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πωλήσεις €519,26 εκατ. (+4,42%) και καθαρά κέρδη €120,60 εκατ. (+2,92%), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής €1,00 ανά μετοχή.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις να διατηρούν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, στις διεθνείς μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζοντας παράλληλα την καταναλωτική ψυχολογία.

Οι συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος έχουν ως εξής:

  • Ελλάδα: Η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητάς του, διατήρησε υγιή αναπτυξιακή πορεία.
  • Κύπρος: Η αρχική αρρυθμία που προκάλεσε η γεωγραφική εγγύτητα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής σταδιακά περιορίστηκε, με την αγορά να παρουσιάζει εξομάλυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Βουλγαρία: Η δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, υποστηριζόμενη από την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το υγιές τραπεζικό σύστημα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την ισχυρή αύξηση των μισθών.
  • Ρουμανία: Παρέμεινε η πλέον απαιτητική αγορά. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι πιέσεις στο RON, η δημοσιονομική προσαρμογή και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Αύγουστο του 2025 περιόρισαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική ζήτηση.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη Ρουμανία από τον Αύγουστο η βάση σύγκρισης γίνεται περισσότερο ρεαλιστική, καθώς οι πωλήσεις συγκρίνονται πλέον με περίοδο κατά την οποία ίσχυε ήδη ο αυξημένος ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως τεχνικής φύσεως και δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ουσιαστικής βελτίωσης της κατανάλωσης, καθώς οι πληθωριστικές, συναλλαγματικές και δημοσιονομικές πιέσεις παραμένουν.

Η Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2026: αύξηση πωλήσεων περίπου +5% και καθαρά κέρδη €310–320 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι το 2ο εξάμηνο του έτους παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και της ετήσιας κερδοφορίας.

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Μικτό περιθώριο: Η οριακή υποχώρηση κατά 33 μονάδες βάσης, αντανακλά κυρίως την πίεση στη Ρουμανία λόγω της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος και της επιλογής του Ομίλου να απορροφήσει την αύξηση του ΦΠΑ, περιορίζοντας τη μετακύλισή της στις τελικές τιμές. Αντισταθμιστικά λειτούργησαν η ευνοϊκότερη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, η συγκράτηση του κόστους των ναύλων και η χαμηλότερη συμμετοχή των πωλήσεων προς franchisees στο συνολικό μείγμα πωλήσεων. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς μεταφορές οδηγούν εκ νέου σε ανοδικές πιέσεις στους ναύλους, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για το δεύτερο εξάμηνο.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση: Ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν το σύνολο των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά € 485,65 εκατ.

Διανομές προς τους μετόχους

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπουν στη Διοίκηση να συνεχίζει την πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, παράλληλα με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους €1,00 ανά μετοχή, ήτοι συνολικά περίπου €134,37 εκατ..

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην έκτακτη χρηματική διανομή έχει οριστεί η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2026 και μέχρι σήμερα η Jumbo έχει ήδη διανείμει στους μετόχους €161,2 εκατ. ή €1,20 ανά μετοχή. Με τη νέα διανομή, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους εντός του 2026 ανέρχονται σε €2,20 ανά μετοχή ή περίπου €295,57 εκατ..

Στοχευμένη ανάπτυξη δικτύου

Ο Όμιλος αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

  • 2026: Τον Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσει το νέο υπερ-κατάστημα στη Baia Mare της Ρουμανίας.
  • 2027: Νέα καταστήματα σε Ρουμανία και Κύπρο.

Ελλάδα: Το 2027 θα είναι μία μεταβατική χρονιά ως προς τα νέα ανοίγματα, καθώς τα επόμενα τέσσερα καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας με ορίζοντα λειτουργίας από το 2028.

Βουλγαρία: Ο σχεδιασμός εξακολουθεί να προβλέπει ένα επιπλέον υπερ-κατάστημα εντός της επόμενης διετίας.

Ρουμανία: Παραμένει βασική αγορά περαιτέρω ανάπτυξης, με τον μακροπρόθεσμο στόχο για διπλασιασμό του αριθμού των καταστημάτων σε ορίζοντα δεκαετίας να παραμένει αμετάβλητος.

Pop-up: Ο Όμιλος προχωρά στην ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων τύπου “pop-up”,με στοχευμένο προϊοντολογικό μείγμα σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης. Έχουν ήδη εντοπιστεί κατάλληλα σημεία, με στόχο τη λειτουργία των πρώτων καταστημάτων την περίοδο 2027–2028.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακή παρουσία

Ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Προς το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η έναρξη ηλεκτρονικού καταστήματος στην Ουγγαρία, το οποίο θα εξυπηρετείται από την υφιστάμενη υποδομή ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρουμανία.

Επενδύσεις σε υποδομές και logistics

Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η διαδικασία για την αγορά του Giga κέντρου διανομής επιφάνειας περίπου 60.000 τ.μ. στη Ρουμανία, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητα της τροφοδοσίας της χώρας. Παράλληλα, προχωρά η επένδυση για την ανάπτυξη νέου κέντρου διανομής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027 και να εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η διεύρυνση της συνεργασίας με τον όμιλο BALFIN και το νέο μοντέλο τροφοδοσίας των πρόσθετων αγορών που περιλαμβάνονται σε αυτήν αναμένεται να απελευθερώσουν δυναμικότητα στις υφιστάμενες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα διανομής του Ομίλου. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός για το νέο κέντρο διανομής στα Οινόφυτα επανεξετάζεται ως προς τον χρόνο έναρξης υλοποίησής του. Ο Όμιλος Jumbo βρίσκεται σε συζητήσεις με την Fox Group προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο μοντέλο τροφοδοσίας και για τις αγορές του Ισραήλ και Καναδά.

Εξωτερικές συνεργασίες και διεθνής παρουσία

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει σήμερα παρουσία με 48 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

BALFIN: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η συνεργασία επεκτάθηκε σε έξι νέες αγορές - Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Η συμφωνία βασίζεται στην υφιστάμενη συνεργασία σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία, όπου αναμένεται η λειτουργία καταστήματος εντός του 2026. Για τις έξι νέες αγορές, η BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη διαχείριση της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Fox Group: Στο Ισραήλ λειτουργούν πλέον 8 καταστήματα JUMBO, ενώ το πρώτο κατάστημα στον Καναδά (Τορόντο) αναμένεται να λειτουργήσει στο τέλος του 2026, εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 11:33
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