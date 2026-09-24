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Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία
Ειδήσεις
12:44 - 24 Σεπ 2026

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία

Reporter.gr Newsroom
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Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι από την Πέμπτη (24/09) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 14:00.

Στην εν λόγω πλατφόρμα αιτήσει υποβάλλονται:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,
  • από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνουμε ότι θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

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