Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τετάρτη στα Ηνωμένα Έθνη ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας όμως ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψει σε αυτό που χαρακτήρισε εκφοβισμό από την Ουάσινγκτον ούτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Πεζεσκιάν ξεκίνησε τη σύντομη ομιλία του λέγοντας ότι σκόπευε να εκφωνήσει διαφορετική ομιλία, προτού ακούσει την ομιλία του Τραμπ την Τρίτη (22/9).

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μάς χαρακτήρισε τρομοκράτες. Εμείς έχουμε υπάρξει θύματα της τρομοκρατίας», είπε ο Πεζεσκιάν, κρατώντας φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν.

«Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό, ώστε να μην απειλείται και ώστε να μην απειλείται το μέλλον του», είπε.

Η επίθεση που σκότωσε 150 ανθρώπους, κυρίως παιδιά στο σχολείο της Μινάμπ, έχει γίνει για τους Ιρανούς διαχρονικό σύμβολο των καταστροφικών συνεπειών των επιθέσεων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έκθεση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν εξαπέλυσαν τις αρχικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Μιναμπ — κατηγορίες που η κυβέρνηση Τραμπ έχει αρνηθεί.

Στην ομιλία του, ο Πεζεσκιάν απάντησε άμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο:

«Ο κ. Τραμπ και όσοι επιδιώκουν να μας εκφοβίσουν πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, χωρίς να αποδεχόμαστε τη γλώσσα της βίας», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος στην ομιλία του την Τετάρτη.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δικαίωμά του να αναπτύσσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπε, είναι αποκλειστικά ειρηνικό και δεν αποσκοπεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Το Ιράν δεν αποδέχεται η πυρηνική τεχνολογία να βρίσκεται αποκλειστικά στη διάθεση ορισμένων ή λίγων. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι και δεν θα εγκαταλείψουμε ένα δικαίωμα που μας ανήκει εκ φύσεως», είπε.

Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υποκρισία, επειδή δεν ασκούν πίεση στο Ισραήλ για την κατοχή πυρηνικών όπλων, ενώ απαιτούν από το Ιράν να υπόκειται σε συνεχείς πυρηνικές επιθεωρήσεις. Το Ιράν δεν έχει επιτρέψει επιθεωρήσεις στις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις από τότε που αυτές βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο του 2024. Το Ισραήλ ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ομιλία του Πεζεσκιάν προσέλκυσε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό διπλωματών στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δεν υπήρχε κανένα σημάδι παρουσίας ανώτατων Αμερικανών ή Ισραηλινών εκπροσώπων. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της 18λεπτης ομιλίας, ο μοναδικός αξιωματούχος που βρισκόταν στη θέση των ΗΠΑ αποχώρησε.

Εκτενείς συνομιλίες μετά από μήνες

Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν σειρά διπλωματικών συναντήσεων στη Νέα Υόρκη. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν την Τρίτη την πρώτη τους συνάντηση με το Ιράν από τον Ιούνιο.

«Πραγματοποιήσαμε εκτενείς συνομιλίες με την ιρανική αντιπροσωπεία μέσω των διαμεσολαβητών, οι οποίοι μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στο X. Είπε ότι ελπίζει πως η συζήτηση «θα αποδειχθεί εποικοδομητική και πολλά υποσχόμενη. Οι διαμεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους».

Το Ιράν αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση ως ευκαιρία για να προσεγγίσει τις γειτονικές χώρες, πραγματοποιώντας συναντήσεις στο περιθώριο των εργασιών. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Μήνες πολέμου έχουν κλονίσει τις χώρες του Περσικού Κόλπου και έχουν ανοίξει νέα μέτωπα αλληλένδετων συγκρούσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή — καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή: να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα μπορούσε να φέρει ευημερία ή να αντιμετωπίσει την πλήρη καταστροφή.

Πάντως, όπως σημειώνει η Washington Post, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Ιούνιο σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, όμως η προσπάθεια κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν. Τα μέτρα έχουν επιδεινώσει μια οικονομική κρίση που διαρκεί εδώ και χρόνια στο Ιράν, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, ενώ οι Ιρανοί αναφέρουν νέες ελλείψεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.





