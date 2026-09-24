ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεννήσεις: Πού αυξάνονται τα παιδιά και πού λιγοστεύουν – Ο χάρτης της Ελλάδας
Ειδήσεις
12:18 - 24 Σεπ 2026

Γεννήσεις: Πού αυξάνονται τα παιδιά και πού λιγοστεύουν – Ο χάρτης της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Πέμπτη (24/9) τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη μηνιαία εξέλιξη των γεννήσεων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026. Τα στοιχεία αναφέρονται στις γεννήσεις ζώντων που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια κατά την εν λόγω περίοδο.

Η δημοσίευση εντάσσεται στη σειρά στατιστικών υπό ανάπτυξη της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε τριμηνιαία βάση, έως την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού, που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028, οπότε και θα επανεξεταστεί το πλαίσιο των δημοσιεύσεων.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα γεννήσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμα δελτία γεννήσεων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα κατά το Α΄ και Β΄ τρίμηνο του έτους 2026 ανήλθαν σε 31.390 (16.135 αγόρια και 15.255 κορίτσια), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν ανέλθει σε 31.386 (16.205 αγόρια και 15.181 κορίτσια), καταγράφοντας αύξηση κατά 4 γεννήσεις (0,0%). Οι γεννήσεις νεκρών κατά το Α΄ και Β΄ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 195, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπου καταγράφηκαν 193 γεννήσεις νεκρών.

grafima_1_genniseis_c2cca903aae9467e.jpg

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το Α΄ και Β’ τρίμηνο του έτους 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία.

grafima_2_genniseis_b60273737631a64d.jpg

pinakas_2_elstatt_5d4af032e18c321d.jpg

pinakas_34_genniseis_63b64e27cc775da1.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 12:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης
Επιχειρήσεις

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Δημογραφικό: Επιβραδύνεται η μείωση των γεννήσεων – Τα νέα μέτρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους
Ειδήσεις

Δημογραφικό: Επιβραδύνεται η μείωση των γεννήσεων – Τα νέα μέτρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 13:46

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:39

Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:34

The National Interest: 20.000 προσομοιώσεις της SpearMind για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:21

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:17

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Οικονομία
24/09/2026 - 13:13

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Νομίσματα
24/09/2026 - 13:06

Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 12:59

Η Manifest ανέλαβε τη συνολική λειτουργική υποστήριξη του The Ellinikon Sports Park

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:44

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:43

Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 12:40

Μπουζνά: Νέες εισαγωγές στην Ελλάδα βλέπει η Euronext – Η ναυτιλία στο προσκήνιο

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:33

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 12:20

«Έξοδος 1826-2026»: Δίγλωσση έκδοση της Πειραιώς αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση

Ειδήσεις
24/09/2026 - 12:18

Γεννήσεις: Πού αυξάνονται τα παιδιά και πού λιγοστεύουν – Ο χάρτης της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 12:10

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 12:06

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:54

ΠΟΜΙΔΑ: «Ναι» στην ψηφιακή πλατφόρμα για ενεργητικό και χρέη κληρονομιάς

Πολιτική
24/09/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μειωθεί το χρέος 

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:47

Πού βρίσκεται η πραγματική πίεση στην αγορά κατοικίας;

Τεχνολογία
24/09/2026 - 11:46

Η ΤΝ... ξέφυγε ξανά: Σύστημα της OpenAI παραβίασε κυβερνητική πλατφόρμα στην Αυστραλία

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 11:32

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

Αναλύσεις
24/09/2026 - 11:28

Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:20

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/09/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη €17,1 εκατ. και αυξημένες επενδύσεις κατά 22% το α' εξάμηνο

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 11:13

Ο Μητσοτάκης έπεσε στην ανάγκη του Guardian

Πολιτική
24/09/2026 - 11:00

Ανδρουλάκης: Η πρόταση-κοροϊδία της ΝΔ για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:00

ifo: Σε δύσκολο έδαφος η δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία - «Μέτρια» η οικονομική ανάκαμψη

Σχόλια Αγοράς
24/09/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική - Ανάγκη για βοήθεια από τα οικονομικά αποτελέσματα

Ανακοινώσεις
24/09/2026 - 10:54

Dimand: Αύξηση κατά 19,3% στα λειτουργικά κέρδη το α’ εξάμηνο 2026

Φορολογία
24/09/2026 - 10:47

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι... ναργιλέδες - Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθραίου καπνού στο αεροδρόμιο Μυκόνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ