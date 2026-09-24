Γεννήσεις: Πού αυξάνονται τα παιδιά και πού λιγοστεύουν – Ο χάρτης της Ελλάδας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Πέμπτη (24/9) τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη μηνιαία εξέλιξη των γεννήσεων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026. Τα στοιχεία αναφέρονται στις γεννήσεις ζώντων που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια κατά την εν λόγω περίοδο.

Η δημοσίευση εντάσσεται στη σειρά στατιστικών υπό ανάπτυξη της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε τριμηνιαία βάση, έως την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού, που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028, οπότε και θα επανεξεταστεί το πλαίσιο των δημοσιεύσεων.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα γεννήσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμα δελτία γεννήσεων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα κατά το Α΄ και Β΄ τρίμηνο του έτους 2026 ανήλθαν σε 31.390 (16.135 αγόρια και 15.255 κορίτσια), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν ανέλθει σε 31.386 (16.205 αγόρια και 15.181 κορίτσια), καταγράφοντας αύξηση κατά 4 γεννήσεις (0,0%). Οι γεννήσεις νεκρών κατά το Α΄ και Β΄ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 195, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπου καταγράφηκαν 193 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το Α΄ και Β’ τρίμηνο του έτους 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία.