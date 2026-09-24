Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μειωθεί το χρέος 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ειχε σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi κα Jane Fraser και τον President for International της Bank of America κ Bernard Mensah καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απολυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βαση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτο 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλησεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτη.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεωσιμες πηγές ενεργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στην δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.