Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,14% στις 639,16 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται «σε αναζήτηση κατεύθυνσης».
Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,20% στις 25,381.00 μονάδες, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει και γαλλικός CAC κατά 0,21% στις 8,106.10 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 10,718.50 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,27% στις 19,681.81 μονάδες, ενώ αντίθετα ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 51,980.50 μονάδες.