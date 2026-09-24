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Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Σι
Χρηματιστήρια
10:41 - 24 Σεπ 2026

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές και μικτές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Πέμπτη (24/9) με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίγνκ, όπως επίσης και στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει άμεσα την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,14% στις 639,16 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται «σε αναζήτηση κατεύθυνσης».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,20% στις 25,381.00 μονάδες, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει και γαλλικός CAC κατά 0,21% στις 8,106.10 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 10,718.50 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,27% στις 19,681.81 μονάδες, ενώ αντίθετα ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 51,980.50 μονάδες.

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