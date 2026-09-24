Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

Η καθημερινότητα της αγοράς, η λειτουργία της πόλης και οι μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις του Πειραιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την Τετάρτη (23/9).

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Δ. Καρύδης, ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου κ. Γ. Καψοκόλης, ο Αντιδήμαρχος Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Χ. Λιακόσταυρος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Π. Ρέππας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και ουσιαστικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θεσμική σχέση και συνεργασία που έχει αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΠ κ. Θοδωρής Καπράλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασαν στον Δήμαρχο και στους αρμόδιους Αντιδημάρχους τις θέσεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες του εμπορικού κόσμου, τόσο για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για παρεμβάσεις με ευρύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πρόσβαση στην αγορά, το κυκλοφοριακό και η ελεγχόμενη στάθμευση, η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, καθώς και ζητήματα καθαριότητας, παρεμπορίου και λειτουργίας του Κυριακάτικου Παζαριού, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα επιχειρήσεων, κατοίκων και επισκεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σε παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως το πάγιο αίτημα του ΕΣΠ για τη δημιουργία της Ιπποδάμειας Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων, ενός έργου που μπορεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την πόλη και την εμπορική της δραστηριότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σύνδεση του τουρισμού και της κρουαζιέρας με την εμπορική αγορά, ώστε η αυξανόμενη επισκεψιμότητα και η ιδιαίτερη θέση του Πειραιά ως μεγάλης λιμενικής και τουριστικής πύλης να δημιουργούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Κοινή διαπίστωση ήταν, ότι ο Πειραιάς έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την εικόνα, την εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή του δυναμική. Παράλληλα, παραμένουν προκλήσεις και σημαντικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από συστηματικό διάλογο, σχεδιασμό και συνέργειες.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης αναφέρθηκε στη σημαντική αλλαγή που έχει συντελεστεί στον Πειραιά τα τελευταία χρόνια και στη δυναμική που έχει αποκτήσει η πόλη, επισημαίνοντας ότι η επιχειρηματικότητα και η εμπορική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής της ζωής.

Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του Πειραιά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, η οποία απαιτεί συνεργασία, συντονισμό και ουσιαστική επικοινωνία με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της σταθερής συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, ώστε να υπάρχει άμεση γνώση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και να αναζητούνται πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ακόμη τη σημασία της συμμετοχής του ΕΣΠ στον θεσμικό διάλογο για την ανάπτυξη και την καθημερινότητα του Πειραιά, τονίζοντας ότι η εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων της αγοράς μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό παρεμβάσεων προς όφελος των επιχειρήσεων, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο και τη συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο, τόσο στα ζητήματα της καθημερινότητας όσο και στις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα, τη λειτουργικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θοδωρής Καπράλος δήλωσε: «Ο Πειραιάς έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτή η πρόοδος πρέπει να αναγνωρίζεται. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Ο Πειραιάς είναι μια μεγάλη μητροπολιτική αγορά, με ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης και με δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της πόλης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς έχει επιλέξει διαχρονικά να είναι παρών με θέσεις, προτάσεις και διεκδικήσεις. Να αναδεικνύει τα προβλήματα, αλλά κυρίως να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων. Με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και τη Δημοτική Αρχή έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία, η οποία έχει αποδώσει και θέλουμε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Η αγορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της αναπτυξιακής πορείας του Πειραιά. Στόχος μας είναι η πρόοδος της πόλης να μεταφράζεται σε περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, σε καλύτερη καθημερινότητα και σε μια αγορά πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Σε αυτή την προσπάθεια ο διάλογος και η συνεργασία με τον Δήμο είναι απαραίτητα».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση της βούλησης των δύο πλευρών να συνεχίσουν τον σταθερό και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς να καταθέτει τις προτάσεις και τις θέσεις της αγοράς και τη Δημοτική Αρχή να συμβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην προώθηση λύσεων και παρεμβάσεων για έναν Πειραιά με ακόμη ισχυρότερη οικονομική και εμπορική δυναμική.