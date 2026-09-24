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ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι... ναργιλέδες - Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθραίου καπνού στο αεροδρόμιο Μυκόνου
Φορολογία
10:47 - 24 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι... ναργιλέδες - Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθραίου καπνού στο αεροδρόμιο Μυκόνου

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Στοχευμένοι έλεγχοι των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου οδήγησαν στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων, αποτρέποντας την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, χθες, ακόμα μία σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατέγραψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ.
Οι ελεγκτές ερεύνησαν και κατάσχεσαν πέντε ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυμεταφορών.

Τα δέματα περιείχαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών, και προορίζονταν για αποστολή στο εξωτερικό.

Οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τον αποστολέα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας με χρήση ναργιλέ.

Σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, κατασχέθηκαν μετρητά 7.000 ευρώ, ενώ σε διπλανή αποθήκη κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών.

Παράλληλα, στην καφετέρια κατασχέθηκαν 1.750 ευρώ, καθώς και 78 τάπερ με καπνό ναργιλέ, συνολικού βάρους 13 κιλά.

Οι ελεγκτές ερεύνησαν και τα πληροφοριακά συστήματα της μεταφορικής εταιρείας και βρήκαν ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει 7 αποστολές σε προγενέστερο χρόνο, δηλώνοντας στη μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο των δεμάτων ήταν λιβάνι — όπως ακριβώς και στις αποστολές, που κατασχέθηκαν.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι και οι προηγούμενες αποστολές περιείχαν καπνικά προϊόντα ναργιλέ.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 826 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ και χρηματικά ποσά 8.750 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε διαφύγει της κατάσχεσης.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για το σύνολο των καπνικών προϊόντων φτάνουν τα 220.000 ευρώ.

Ο διακινητής του λαθραίου καπνού για ναργιλέ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=K0VSJvmSH24&t=4s}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 10:49
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