Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά και «βλέψεις» για τις 2.700 μονάδες

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Νέα υψηλά σχεδόν 18 ετών στην ελληνική αγορά με τον ΓΔ στις 2687 μονάδες +1,26% και τον τζίρο με ελαφρώς καλοκαιρινή διάθεση στα 280 εκατ. ευρώ.

Κύριοι εκφραστές της ανόδου σήμερα η ΔΕΗ +3,9%, ο ΤΙΤΑΝ +3% και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3% πάντοτε με την συνδρομή του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +1,6%) κυρίως σε ΠΕΙΡ +2,4% και ΑΛΦΑ +2%.

Θετική συνεδρίαση και από την ΕΕΕ +1,3% που συνέχισε με 4η συνεχόμενη ανοδική μετά το mini placement, ανοδικά τα ΕΛΠΕ +0,7% ενώ τα απίθανα αποτελέσματα της ΜΟΗ -0,9% (ebitda εξαμήνου 1 δις και κέρδη στα 686 εκ.) έπαιξαν τον ρόλο τους μόνο στο ξεκίνημα (υψηλό ημέρας στα 61 ευρώ) με προσφορά τίτλων στην υπόλοιπη συνεδρίαση.

Υποχώρηση για ΔΑΑ -0.6%, ALLWYN -0.8%, CENER -0.5%.

Καλή εικόνα στην μεσαία με βασικό πρωταγωνιστή τον ΑΔΜΗΕ +4,1%, αλλά και τον ΑΒΑΞ +3%.

Περισσότερες οι καθοδικές μετοχές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις ΑΕΜ -0,6%, ΛΟΥΛΗ -0,3%, QLCO -0,5%, ΦΑΙΣ -1%.

Κοντά στα υψηλά έτους η κίνηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον DAX +0.4% στις 26320 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης