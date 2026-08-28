ΧΑ: Κρίσιμη ζώνη στήριξης για τον ΓΔ οι 2.700-2.702 μονάδες

Πτώση κατά 0,74% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2.667,04 μονάδες, σχεδόν στο χαμηλό ημέρας, έχοντας κινηθεί στα πρώτα λεπτά έως τις 2.701,8 μονάδες.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €263,62 εκατ., εκ των οποίων €33,05 εκατ. αφορούσαν 23 πακέτα, με τον όγκο στα 33,64 εκατ. τεμάχια. Μετά τα διαδοχικά υψηλά 17 ετών, οι αρχικές ανοδικές τάσεις αντιστράφηκαν γρήγορα, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στις τράπεζες και σε επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές, σε ένα αρνητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και με τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων να κινούνται υψηλότερα. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,27% στις 3.108,6 μονάδες, ο FTSE 25 κατά 0,81% στις 6.819,2 μονάδες και ο FTSEM κατά 0,82% στις 3.100,6 μονάδες. Στις τράπεζες, η Alpha υποχώρησε κατά 2,58%, η Πειραιώς κατά 1,60%, η Eurobank κατά 0,89% και η ΕΤΕ κατά 0,71%, ενώ απώλειες σημείωσαν επίσης η Optima (-2,24%) και η Credia (-1,75%). Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσε η Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,91% στα €61,10, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ κέρδη σημείωσαν η Metlen (+0,85%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%) και η Aegean (+0,41%). Στον αντίποδα, μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η ΕΥΔΑΠ (-3,46%), η Λάμδα (-2,71%), η Coca-Cola HBC (-2,38%) και η Allwyn (- 2,08%) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου, ενώ η ΑΚΤΩΡ υποχώρησε κατά 1,14% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,10%. Απολογιστικά, 42 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 85 πτωτικά και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς διαμορφώθηκε κοντά στο 3,92%, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole. Για τον ΓΔ, η περιοχή των 2.640–2.660 μονάδων αποτελεί την πρώτη κρίσιμη ζώνη στήριξης και οι 2.700–2.702 μονάδες την άμεση αντίσταση.