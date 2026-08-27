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Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips
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17:40 - 27 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Reporter.gr Newsroom
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Από εποχή Lehman Brothers (Σεπτέμβριος 2008) είχε η αγορά να δει τιμές του ΓΔ υψηλότερα των 2700 μονάδων (υψηλό 2701 +0,55%) και ως εκ τούτου θεώρησε λογικό να χωνέψει τα τρέχοντα επίπεδα πριν συνεχίσει (?) την ανοδική του κίνηση.

Το κλείσιμο της αγοράς στις 2667 μονάδες -0,75% με τον τζίρο στα 262 εκ. κοντά στον εβδομαδιαίο μέσο όρο.

Οι ρευστοποιήσεις που βγήκαν σε κομμάτι του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -1.3%) και σε δεικτοβαρείς μετοχές όπως στην ΕΕΕ -2,4% και στην ALWN -2,1% επηρέασαν την συνολική εικόνα, παρά το ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου που δημοσιεύουν οι εισηγμένες εξακολουθούν να υπερέχουν των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Τελευταίο παράδειγμα – μετά την ΜΟΗ +3,9% που επανήλθε πάντως σε θετικό δρόμο με νέο ιστορικό υψηλό – η ALWN που σε επίπεδο εξαμήνου παρουσίασε αύξηση εσόδων +24% στα 2,45 δις (με την συνδρομή και των εξαγορών) αλλά και στις γραμμές κερδοφορίας με τα ebitda να διαμορφώνονται στα 901 εκ. +26% και τα καθαρά κέρδη στα 357 εκ. +40%.

Καλή εικόνα και στην MTLN +0.8%, ΑΡΑΙΓ +0,4% αλλά και στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,8%, την ώρα που την μεγαλύτερη υποχώρηση παρατηρήσαμε στην ΑΛΦΑ -2,6%, OPTIMA -2,2%, ΛΑΜΔΑ -2,7%, ΕΥΔΑΠ -3,5% και κάπως ηπιότερη σε CREDIA -1,7%, AKTR -1,1%.

Παρόμοια κατάσταση και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,2% να ξεχωρίζει και τις ΠΡΟΝΤΕΑ 1.3% και ΟΛΘ +0,5% να ακολουθούν.

Χαμηλότερα σήμερα η ΑΛΜΥ -1,4%, ΑΔΜΗΕ -1.1%, BYLOT -1.4%, ΙΝΤΕΚ -1.8%, ΠΛΑΘ -2.7%.

Αρκετές ρευστοποιήσεις και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση κυρίως σε ΥΚΝΟΤ -3.1% και QLCO -0.8%.

Ψυχραιμία στην Ευρώπη παρά την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση στο μέτωπο της Ουκρανίας αυτή την φορά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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