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XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα
Αναλύσεις
10:14 - 01 Σεπ 2026

XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα

Reporter.gr Newsroom
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Πτώση κατά 0,10% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, κλείνοντας στις 2.677,26 μονάδες (στο +4,18% ο ΓΔ & +5,64% οι τράπεζες στον μήνα, στο +26,24% ο ΓΔ & +36,54% οι τράπεζες στο έτος).

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €802,94 εκατ., με τον τζίρο να εκτινάσσεται στις δημοπρασίες λόγω του MSCI rebalancing. Ο ΓΔ κινήθηκε μεταξύ 2.669,50 και 2.690,29 μονάδων, σε μία συνεδρίαση περιορισμένων μεταβολών και χαμηλής οργανικής δραστηριότητας πριν από τις δημοπρασίες. Ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 3.132,13 μονάδες (+0,01%), με κέρδη για Πειραιώς (+0,78%), ΕΤΕ (+0,15%) και Alpha (+0,04%), ενώ η Eurobank υποχώρησε κατά 1,38%. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Motor Oil (+0,08%), λόγω της επιστροφής της στον MSCI Standard Greece, συγκεντρώνοντας συναλλαγές €344,1 εκατ., ενώ θετικά ξεχώρισαν CrediaBank (+3,23%), ΕΥΔΑΠ (+1,76%) και Titan (+1,68%). Απολογιστικά, 57 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 70 πτωτικών. Μετά την ολοκλήρωση του MSCI rebalancing, η προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα, με τη διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 2.660 μονάδες να διατηρεί ενεργό το ενδεχόμενο νέας δοκιμής των 2.690–2.700 μονάδων, ενώ για τον ΔΤΡ κομβική παραμένει η περιοχή των 3.100 μονάδων.

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