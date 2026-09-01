Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες στο επίκεντρο μετά το MSCI rebalancing – Τα κρίσιμα επίπεδα για τον ΓΔ

Επιφυλακτικό το ξεκίνημα στην Αθήνα, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά – Στο επίκεντρο τράπεζες, ΔΕΗ και διυλιστήρια

Με επιφυλακτικές διαθέσεις αναμένεται να κινηθεί σήμερα, Τρίτη (1/9), το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ξεκινά από τις 2.677,26 μονάδες, σημειώνοντας οριακές απώλειες 0,10% και παραμένοντας κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

Μετά την ολοκλήρωση του MSCI rebalancing, το ενδιαφέρον των επενδυτών επιστρέφει κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, ενώ η πορεία της αγοράς θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διατήρηση των κρίσιμων τεχνικών επιπέδων.

Σύμφωνα με την πρωινή ανάλυση της Κύκλος Χρηματιστηριακής, η παραμονή του Γενικού Δείκτη πάνω από τη ζώνη των 2.669-2.660 μονάδων διατηρεί ενεργό το ανοδικό σενάριο, με επόμενους στόχους τις 2.687-2.690 και στη συνέχεια τις 2.700-2.702 μονάδες.

Αντίθετα, ενδεχόμενη απώλεια των 2.660 μονάδων θα ενίσχυε τις πιθανότητες μιας διόρθωσης προς τις 2.650-2.640 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης έχει ως βασική στήριξη τις 3.100 μονάδες, ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 3.160 και στη ζώνη 3.175-3.200 μονάδων.

Σε επίπεδο επιμέρους τραπεζών, η Πειραιώς κινείται με αντίσταση στα 10,37-10,50 ευρώ και στήριξη στα 10,00-10,07 ευρώ. Για την Εθνική, τα αντίστοιχα επίπεδα διαμορφώνονται στα 17,00-17,14 και 16,60-16,63 ευρώ.

Στην Alpha Bank, η αντίσταση βρίσκεται στα 4,59-4,60 ευρώ και η στήριξη στα 4,49-4,50 ευρώ, ενώ για τη Eurobank τα αντίστοιχα επίπεδα είναι 4,65-4,70 και 4,55-4,57 ευρώ.

ΔΕΗ και διυλιστήρια στο ραντάρ

Η ΔΕΗ παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά, με την κατοχύρωση των 24 ευρώ να θεωρείται κομβική για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής. Επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 24,30-24,40 ευρώ, ενώ η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 23,50-23,60 ευρώ.

Στο μέτωπο των διυλιστηρίων, η διατήρηση του Brent πάνω από τα 91 δολάρια κρατά στο επίκεντρο τις Motor Oil και HelleniQ Energy.

Για τη Motor Oil, μετά τις τεχνικές ροές που προκάλεσε το MSCI rebalancing, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην οργανική ζήτηση. Οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 61,20 και 62 ευρώ, ενώ η στήριξη στα 59-60 ευρώ.

Για την HelleniQ Energy, η βασική αντίσταση τοποθετείται στα 15,60 ευρώ και η στήριξη στα 15,00-15,10 ευρώ.

Παράλληλα, η Trade Estates βρίσκεται ενόψει αποτελεσμάτων. Η υπέρβαση της ζώνης των 2,02-2,04 ευρώ θα βελτίωνε την τεχνική εικόνα, ανοίγοντας τον δρόμο προς τα 2,06-2,08 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,98 και 1,95-1,96 ευρώ.

Επιφυλακτικό το διεθνές κλίμα

Το διεθνές περιβάλλον δεν προσφέρει, πάντως, ισχυρή ώθηση στις αγορές. Η Wall Street ολοκλήρωσε την προηγούμενη συνεδρίαση με απώλειες, με τον Dow Jones να υποχωρεί 0,70%, τον S&P 500 κατά 0,33% και τον Nasdaq κατά 0,12%.

Στην Ευρώπη, οι ενδείξεις παραμένουν επίσης επιφυλακτικές, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατηρεί το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων, η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται σήμερα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αλλά και στα στοιχεία μεταποίησης των ΗΠΑ.

Οι βασικές διεθνείς τιμές που καταγράφει είναι: Brent περίπου στα 91,5 δολάρια/βαρέλι, WTI στα 87 δολάρια, φυσικό αέριο στην ΕΕ στα 71 ευρώ/MWh, χρυσός στα 4.432 δολάρια/ουγγιά, EUR/USD στο 1,1608, αμερικανικό 10ετές στο 4,79%, γερμανικό 10ετές στο 3,32% και ελληνικό 10ετές στο 4,00%.