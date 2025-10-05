ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Bitcoin: Ξεκινά θετικά το δ&#039; τρίμηνο – Ποιες δυνάμεις το στηρίζουν
Νομίσματα
14:00 - 05 Οκτ 2025

Bitcoin: Ξεκινά θετικά το δ' τρίμηνο – Ποιες δυνάμεις το στηρίζουν

Reporter.gr Newsroom
Τα δεδομένα On-Chain δείχνουν ότι το Bitcoin ξεκινά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε όμοιες βάσεις και συνθήκες με πέρυσι.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεσης της CryptoQuant, ο Δείκτης Bull Score του Bitcoin, δείκτης που μετρά το πόσο θετικό/αισιόδοξο είναι το κλίμα στην αγορά Bitcoin· πάνω από 50 θεωρείται bullish ,παραμένει μεταξύ 40 και 50, εύρος που αντιστοιχεί στις τιμές που παρατηρήθηκαν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το εύρος θεωρείται ζώνη κατωφλίου, καθώς επίπεδα πάνω από το 50 σηματοδοτούν ξεκάθαρη είσοδο σε bullish περιοχή.

Στην πραγματικότητα, όταν το Bitcoin ξεπέρασε αυτό το σημείο τον Οκτώβριο του 2024, εκτοξεύτηκε από τα $70.000 στα $100.000, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Αύξηση της αγοραστικής πίεσης

Καθώς ξεκινά το νέο τρίμηνο, αρκετοί δείκτες δείχνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το BTC. Η έκθεση της CryptoQuant επισημαίνει αυξανόμενη ζήτηση για Bitcoin, σταθερή ρευστότητα σε stablecoins, δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που είναι συνδεδεμένα με κάποιο σταθερό περιουσιακό στοιχείο, και περιορισμένα μη πραγματοποιημένα κέρδη μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά – γεγονός που μπορεί να μειώσει την πίεση πώλησης.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η spot ζήτηση, η οποία αυξάνεται σταθερά από τον Ιούλιο και πλέον αγγίζει ρυθμό πάνω από 62.000 BTC μηνιαίως.

Αυτή η αύξηση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για ανοδικές κινήσεις, και είχε παρατηρηθεί επίσης στα τέλη του 2020, 2021 και 2024.

Οι φάλαινες συνεχίζουν τη συσσώρευση

Πέρα από την αγορά spot, σημαντική είναι και η δραστηριότητα μεγάλων πορτοφολιών, γνωστά ως "φάλαινες".

Οι κρατήσεις των φαλαινών αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 331.000 BTC, από 255.000 στο Q4 2024 και 238.000 στην αρχή του Q4 2020. Αυτό διαφέρει έντονα από το 2021, όταν οι φάλαινες μείωσαν τις θέσεις τους κατά περίπου 197.000 BTC. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν πως η συσσώρευση είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο και μακριά από επίπεδα συρρίκνωσης.

Θεσμική Ζήτηση Μέσω ETF

Η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μέσω των ETF στις ΗΠΑ μπορεί επίσης να παίξει κρίσιμο ρόλο τους επόμενους μήνες.

Κατά το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, τα ETF αύξησαν τις θέσεις τους κατά 213.000 BTC, δηλαδή αύξηση 71% σε μόλις ένα τρίμηνο.

Σημαντικό επίπεδο για παρακολούθηση

Το cryptopotato επισημαίνει ότι η on-chain ανάλυση δείχνει πως εισροές αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από προηγούμενους κύκλους είναι πιθανές, εφόσον ευθυγραμμιστούν οι συνθήκες εντός του 2025. Τέτοιες κινήσεις θα ενίσχυαν ακόμη περισσότερο τη ζήτηση που ήδη παρατηρείται από τις φάλαινες και τις spot αγορές.

Ωστόσο, το Bitcoin δεν έχει ακόμη κάνει ξεκάθαρο breakout. Σύμφωνα με την CryptoQuant, το κρίσιμο επίπεδο που πρέπει να παρακολουθείται είναι η On-chain Πραγματοποιηθείσα Τιμή των Traders, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στα $116.000.

Η διάσπαση αυτού του επιπέδου θα επανέφερε το Bitcoin στη "BULL" φάση του Δείκτη Κύκλου Bull-Bear, με περαιτέρω ανοδικές προοπτικές.

Με βάση τα μοντέλα on-chain, η επόμενη πιθανή ζώνη τιμών βρίσκεται μεταξύ $160.000 και $200.000, αν συνεχιστεί η ανοδική δυναμική.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2025 - 18:08
