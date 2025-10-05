ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πίεση εκ των έσω στο ΠΑΣΟΚ μετά την παρέμβαση Δούκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:16 - 05 Οκτ 2025

Πίεση εκ των έσω στο ΠΑΣΟΚ μετά την παρέμβαση Δούκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η δημόσια παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αιφνιδιάζεται από το ύφος και το περιεχόμενο της δήλωσής του. Η παρέμβαση του πρώην ανθυποψηφίου του Νίκου Ανδρουλάκη στην κούρσα της ηγεσίας του κόμματος το 2024 έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παράταξη, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθετική της στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ανάγκη να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες που αφορούν στέλεχός της.

Η δήλωση του κ. Δούκα ότι «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», εκλαμβάνεται από πολλούς εντός του ΠΑΣΟΚ ως ευθεία πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναλάβει πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής αποφεύγει. Και όλα αυτά, ενώ η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τις επιθέσεις της, ζητώντας εξηγήσεις από τον αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Νίκο Μπουνάκη, τον οποίο εμφανίζει ως άμεσα εμπλεκόμενο σε σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων μέσω δηλώσεων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα.

Η ηχηρή παρέμβαση του Χάρη Δούκα

Στην ανάρτησή του το Σάββατο (4/10), ο Δήμαρχος Αθηναίων τονίζει:

«Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. [...] Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου – αυτούς της ΝΔ».

Η παρέμβασή του διαφοροποιείται σαφώς από τη γραμμή που έχει επιλέξει η Χαριλάου Τρικούπη μέχρι σήμερα: αντί να εστιάσει αποκλειστικά στις ευθύνες της κυβέρνησης, επισημαίνει την ανάγκη αυτοκάθαρσης εντός του κόμματος, μια θέση που δημιουργεί αμηχανία στην ηγεσία και αναζωπυρώνει υπόγειες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό.

Οι καταγγελίες της ΝΔ και το «φωτοστέφανο» του σκανδάλου

Είχε προηγηθεί ανακοίνωσή της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο (4/10), φωτογράφιζε τον κ. Μπουνάκη ως τον άνθρωπο πίσω από ύποπτες δηλώσεις εκτάσεων για λήψη επιδοτήσεων:

«Το ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο. [...] Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει: συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του;»

Η ΝΔ υπόσχεται αποκαλύψεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και καλεί τόσο τον κ. Μπουνάκη όσο και άλλα στελέχη να λογοδοτήσουν, ενώ υπαινίσσεται ευθύνες μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 και μετά. Η προσέγγιση της ΝΔ στην υπόθεση εξακολουθεί να είναι η ανάδειξη των διαχρονικών παθογενειών του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το πολιτικό κόστος.

Η απάντηση ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ , απαντώντας σκληρά, κάνει λόγο για "πολιτικές απατεωνιές" και προπαγάνδα εκ μέρους της ΝΔ, ενώ επαναλαμβάνει ότι ο κ. Μπουνάκης έχει ήδη δώσει επαρκείς εξηγήσεις.

«Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της ΝΔ, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πώς άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα».

Για την ώρα πάντως το μέλλον του κ. Μπουνάκη στο ΠΑΣΟΚ παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ο ίδιος αναμένεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Έδωσε επίσης στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία της υπόθεσης, τα οποία καταδεικνύουν ότι η παραγωγός που προέβη στη συγκεκριμένη, αμφισβητούμενη δήλωση, του είχε προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είχε ήδη λάβει επιδοτήσεις για τα έτη 2022 και 2023

Εσωκομματικές σκιές και πολιτικά ερωτήματα

Η παρέμβαση Δούκα, ανεξαρτήτως προθέσεων, άνοιξε ρωγμές στην εικόνα ενότητας του ΠΑΣΟΚ. Πηγές από το περιβάλλον της Χαριλάου Τρικούπη φέρονται να δηλώνουν ενοχλημένες από τη χρονική συγκυρία και τη μορφή της δήλωσης του δημάρχου, ερμηνεύοντάς την ως υπαινιγμό για ανεπαρκή αντίδραση της ηγεσίας.

Άλλωστε, δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τη μάχη για την ηγεσία του κόμματος, με τον Χάρη Δούκα να χάνει τελικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο. Έτσι, φαίνεται πάντως να ανοίγει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας του κόμματος, που από τη ΔΕΘ και έπειτα εντείνεται συνεχώς.

