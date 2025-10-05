Τσουκαλάς: Εύχεται χρόνια πολλά στον Βορίδη για την… παραγραφή πιθανών αδικημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αιχμηρές δηλώσεις προχώρησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην παραγραφή ενδεχόμενων αδικημάτων του Μάκη Βορίδη, στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στις πολιτικές ευθύνες που απορρέουν, καταγγέλλοντας προσπάθεια συγκάλυψης και κυβερνητικού αντιπερισπασμού.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του στον REAL FM την Κυριακή (5/10), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην παραγραφή ενδεχόμενων αδικημάτων που αφορούν τον κ. Βορίδη, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία.

Όπως τόνισε, «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019». Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αξιοποίησε τον χρόνο για να αποφύγει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε διαπιστώσει ποινική διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραγραφή οφείλεται στη χρήση του άρθρου 86, όπως ανέφερε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι, ώστε να μην καταλήξουν πολιτικά πρόσωπα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια αντιπερισπασμού μέσω της εμπλοκής του ονόματος του επιχειρηματία Νίκου Μπουνάκη. Υποστήριξε πως η απάντηση του κ. Μπουνάκη ήταν ξεκάθαρη, καθώς πρόκειται για μία δήλωση μεταξύ 1.500, χωρίς σύνδεση με τις πρακτικές των ΚΥΔ που φέρονται να σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με το σκάνδαλο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «όποιο στέλεχος έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο προφανώς και πρέπει να απομονωθεί», αλλά ζήτησε να προηγηθεί ενημέρωση πριν γίνουν δημόσιες τοποθετήσεις. Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ διαφέρει σε ύφος και ήθος από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία και προειδοποίησε για τον κίνδυνο η κυβερνητική προπαγάνδα να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη λειτουργία των κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς συμφώνησε ότι τα κόμματα πρέπει να δημιουργούνται «από κάτω προς τα πάνω» και όχι μέσα από παρασκηνιακές διαδικασίες, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας τις έντονες επιθέσεις και τους αντιπερισπασμούς που, όπως εκτιμά, στοχεύουν στην αποφυγή της δικαιοσύνης.