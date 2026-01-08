ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρνητικό γύρισμα στα crypto με ρευστοποιήσεις $100 δισ. – Κάτω από τα $90.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:24 - 08 Ιαν 2026

Αρνητικό γύρισμα στα crypto με ρευστοποιήσεις $100 δισ. – Κάτω από τα $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ράλι του Bitcoin που ξεκίνησε με τον νέο χρόνο φαίνεται να έχει ανακοπεί, καθώς σήμερα (Πέμπτη, 8/1) το κρυπτονόμισμα υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 90.000 δολάρια, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα δεν κατάφερε να διασπάσει το επίπεδο των 95.000 δολαρίων.

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται, επίσης, σε έντονα αρνητικό έδαφος σε ημερήσια βάση, με το XRP να καταγράφει πτώση άνω του 6%, ενώ το ZEC κατέρρευσε περισσότερο από 20% μετά την αποχώρηση ενός εκ των προγραμματιστών του έργου.

Δυσκολίες για το Bitcoin κοντά στα 90.000 δολάρια

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ξεκίνησε μια ισχυρή ανοδική πορεία στις 2 Ιανουαρίου, όταν εκτινάχθηκε από επίπεδα κάτω των 88.000 δολαρίων σε λίγο πάνω από τις 90.000 δολάρια. Το πρωί του Σαββάτου υποχώρησε προσωρινά κάτω από αυτό το όριο, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και του προέδρου της. Ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα και συνέχισε ανοδικά τις επόμενες ημέρες.

Την Κυριακή σκαρφάλωσε στα 91.500 δολάρια, τη Δευτέρα ξεπέρασε τις 93.000 δολάρια και το πρωί της Τρίτης άγγιξε υψηλό πολλών εβδομάδων, λίγο κάτω από τις 95.000 δολάρια. Ωστόσο, μετά από άνοδο περίπου 7.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες, μια διόρθωση φαινόταν σχεδόν αναπόφευκτη.

Αρχικά, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης υποχώρησε στα 93.200 δολάρια, στη συνέχεια ανέκαμψε στα 94.400 δολάρια, πριν πιεστεί ξανά στα 91.200 δολάρια και δοκιμάσει τα 93.600 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, οι «αρκούδες» ανέλαβαν πλήρως τον έλεγχο χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, οδηγώντας το κρυπτονόμισμα κάτω από τις 90.000 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή, δυσκολεύεται να σταθεροποιηθεί γύρω από αυτό το επίπεδο, «παίζοντας» στα 89.785 δολάρια με απώλεις 2,35%. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του υποχωρεί στα 1,8 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins προσεγγίζει το 57%.

Μαζικές απώλειες στα altcoins

Τα υπόλοιπα σημαντικά κρυπτονομίσματα ακολούθησαν το Bitcoin στην πτωτική του πορεία, καταγράφοντας σημαντικές διορθώσεις.

Το Ethereum «κόλλησε» στα 3.250 δολάρια, ενώ πλέον έχει πέσει στα 3.100 δολάρια με απώλειες 3,43% και την κεφαλαιοποίησή του στα 377,16 δισ.

Εν τω μεταξύ, το BNB υποχώρησε κάτω από τα 900 δολάρια, με απώλειες 2,36%, ενώ το XRP κάνει «βουτιά» της τάξης του 7,46% στα 2,08 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 2,73% στα 134,11 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Dogecoin κατρακυλάει κατά 5,70% στο 0,1395 δολάριο και το Cardano χάνει 5,61% στο 0,3883 δολάριο.

Το Monero κινείται, όπως πάντα, αντίθετα απ’ το ρεύμα με κέρδη 2,13% στα 456,78 δολάρια, ενώ το Litecoin παίρνει, επίσης, την κάτω βόλτα, χάνοντας 2,48% στα 80,54 δολάρια.

Το ZEC είναι ο μεγαλύτερος χαμένος της ημέρας μεταξύ των 100 κορυφαίων altcoins, μετά την ανακοίνωση αποχώρησης ενός προγραμματιστή από το project, υποχωρώντας αυτή τη στιγμή κατά 18,16% στα 397,99 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περίπου 100 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 3,170 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια
Νομίσματα

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών
Νομίσματα

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β&#039; τρίμηνο του 2026
Νομίσματα

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων
Νομίσματα

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ