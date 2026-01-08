Αρνητικό γύρισμα στα crypto με ρευστοποιήσεις $100 δισ. – Κάτω από τα $90.000 το Bitcoin

Το ράλι του Bitcoin που ξεκίνησε με τον νέο χρόνο φαίνεται να έχει ανακοπεί, καθώς σήμερα (Πέμπτη, 8/1) το κρυπτονόμισμα υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 90.000 δολάρια, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα δεν κατάφερε να διασπάσει το επίπεδο των 95.000 δολαρίων.

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται, επίσης, σε έντονα αρνητικό έδαφος σε ημερήσια βάση, με το XRP να καταγράφει πτώση άνω του 6%, ενώ το ZEC κατέρρευσε περισσότερο από 20% μετά την αποχώρηση ενός εκ των προγραμματιστών του έργου.

Δυσκολίες για το Bitcoin κοντά στα 90.000 δολάρια

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ξεκίνησε μια ισχυρή ανοδική πορεία στις 2 Ιανουαρίου, όταν εκτινάχθηκε από επίπεδα κάτω των 88.000 δολαρίων σε λίγο πάνω από τις 90.000 δολάρια. Το πρωί του Σαββάτου υποχώρησε προσωρινά κάτω από αυτό το όριο, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και του προέδρου της. Ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα και συνέχισε ανοδικά τις επόμενες ημέρες.

Την Κυριακή σκαρφάλωσε στα 91.500 δολάρια, τη Δευτέρα ξεπέρασε τις 93.000 δολάρια και το πρωί της Τρίτης άγγιξε υψηλό πολλών εβδομάδων, λίγο κάτω από τις 95.000 δολάρια. Ωστόσο, μετά από άνοδο περίπου 7.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες, μια διόρθωση φαινόταν σχεδόν αναπόφευκτη.

Αρχικά, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης υποχώρησε στα 93.200 δολάρια, στη συνέχεια ανέκαμψε στα 94.400 δολάρια, πριν πιεστεί ξανά στα 91.200 δολάρια και δοκιμάσει τα 93.600 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, οι «αρκούδες» ανέλαβαν πλήρως τον έλεγχο χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, οδηγώντας το κρυπτονόμισμα κάτω από τις 90.000 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή, δυσκολεύεται να σταθεροποιηθεί γύρω από αυτό το επίπεδο, «παίζοντας» στα 89.785 δολάρια με απώλεις 2,35%. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του υποχωρεί στα 1,8 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins προσεγγίζει το 57%.

Μαζικές απώλειες στα altcoins

Τα υπόλοιπα σημαντικά κρυπτονομίσματα ακολούθησαν το Bitcoin στην πτωτική του πορεία, καταγράφοντας σημαντικές διορθώσεις.

Το Ethereum «κόλλησε» στα 3.250 δολάρια, ενώ πλέον έχει πέσει στα 3.100 δολάρια με απώλειες 3,43% και την κεφαλαιοποίησή του στα 377,16 δισ.

Εν τω μεταξύ, το BNB υποχώρησε κάτω από τα 900 δολάρια, με απώλειες 2,36%, ενώ το XRP κάνει «βουτιά» της τάξης του 7,46% στα 2,08 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 2,73% στα 134,11 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Dogecoin κατρακυλάει κατά 5,70% στο 0,1395 δολάριο και το Cardano χάνει 5,61% στο 0,3883 δολάριο.

Το Monero κινείται, όπως πάντα, αντίθετα απ’ το ρεύμα με κέρδη 2,13% στα 456,78 δολάρια, ενώ το Litecoin παίρνει, επίσης, την κάτω βόλτα, χάνοντας 2,48% στα 80,54 δολάρια.

Το ZEC είναι ο μεγαλύτερος χαμένος της ημέρας μεταξύ των 100 κορυφαίων altcoins, μετά την ανακοίνωση αποχώρησης ενός προγραμματιστή από το project, υποχωρώντας αυτή τη στιγμή κατά 18,16% στα 397,99 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περίπου 100 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 3,170 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.