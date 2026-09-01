Wall Street: «Καμπανάκι» από πετρέλαιο και ομόλογα – Πιέσεις στις Big Tech

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης (1/9), με τις μετοχές να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, καθώς η απότομη άνοδος του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών και άλλων κρατικών ομολόγων, επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την ιστορική τάση που θέλει τον Σεπτέμβριο να είναι ο δυσκολότερος μήνας του έτους για τις αμερικανικές αγορές.

Ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από τις 53.000 μονάδες, κλείνοντας στις 52.766, με απώλειες 0,79%. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,71%, στις 7.631 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 1,03%, στις 26.099 μονάδες.

Η απότομη άνοδος του πετρελαίου προκάλεσε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να περιορίσει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Fed, για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Το Brent έφτασε έως τα 94,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια, με άνοδο περίπου 5%. Η κίνηση σημειώθηκε μετά τον νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνέβαλαν παράλληλα στην άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,796%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 5,269%. Η απόδοση του 2ετούς, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τη Fed, έφτασε στο 4,396%.

Η άνοδος των αποδόσεων είχε ξεκινήσει από Ασία και Ευρώπη, όπου οι κρατικοί τίτλοι κινήθηκαν σε υψηλά πολλών ετών. Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε το 3%, για πρώτη φορά από το 1996, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 και του γαλλικού κρατικού ομολόγου στο υψηλότερο από το 2008.

Στις ΗΠΑ, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια ενισχύουν τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, περιορίζοντας τα περιθώρια της Fed να τηρήσει στάση αναμονής και αυξάνοντας τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Στις εκτιμήσεις αυτές προστέθηκε το απροσδόκητα «γερακίσιο» μήνυμα του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ. Ο Γουόρς προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί με τον ρυθμό που θα επιθυμούσαν οι αξιωματούχοι και ότι θα χρειαστεί παρέμβαση εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν σύντομα.

Παράλληλα, οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για την κατοχή μακροπρόθεσμου αμερικανικού χρέους, καθώς το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια και οι ανάγκες νέου δανεισμού παραμένουν αυξημένες. Ο ανταγωνισμός για κεφάλαια εντείνεται και από τις εταιρικές εκδόσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η άνοδος των αποδόσεων πιέζει τις μετοχές και αυξάνει τη μεταβλητότητα, σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο για τον Λευκό Οίκο, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέα, σκληρότερα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου απειλούν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Ανησυχία προκαλεί επίσης η συνεχιζόμενη άνοδος των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κίνηση των τιμών ενέργειας».

Η εικόνα στην αγορά εργασίας

Η έκθεση JOLTS έδειξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο ανήλθαν σε 7,271 εκατ., έναντι πρόβλεψης 7,330 εκατ., αλλά αυξήθηκαν από τα αναθεωρημένα 7,182 εκατ. του Ιουνίου. Οι θέσεις εργασίας παραμένουν κοντά σε υψηλά δύο ετών, καταδεικνύοντας ότι η αμερικανική αγορά εργασίας διατηρεί την ανθεκτικότητά της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκθεση απασχόλησης Αυγούστου (Jobs Report) την Παρασκευή και στα στοιχεία πληθωρισμού Αυγούστου την επόμενη εβδομάδα. Τα δύο στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τις αποφάσεις της FOMC.

Με βάση το CME FedWatch, οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 68% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, έναντι 35% πριν από μία εβδομάδα.

Στο στόχαστρο η τεχνολογία

Η άνοδος των αποδόσεων, που αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και πιέζει τις αποτιμήσεις, είχε εντονότερο αντίκτυπο σε κλάδους με υψηλές προσδοκίες μελλοντικής κερδοφορίας, όπως η τεχνολογία.

Οι Big Tech και οι εταιρείες των «Υπέροχων Επτά» βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, με εξαίρεση την Apple. Nvidia, Amazon, Microsoft, Alphabet και κυρίως Tesla, η οποία έχασε πάνω από 3%, υποχώρησαν, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες ημιαγωγών, ενώ η Caterpillar υποχώρησε λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού και των ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η Apple κόντρα στο ρεύμα

Η Apple αποτέλεσε την εξαίρεση στο sell-off των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές στήριξαν τον νέο CEO, Τζον Τέρνους, που διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ μετά από 15 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας.

Στην πρώτη του επικοινωνία με τους εργαζομένους, ο Τέρνους αναφέρθηκε στη δυναμική των προϊόντων της Apple και στην προετοιμασία μιας «εξαιρετικής» παρουσίασης του iPhone την επόμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, οι ενεργειακές εταιρείες ενισχύθηκαν ακολουθώντας το πετρέλαιο. Η Chevron σημείωσε άνοδο 2,40%, καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία που αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στη Βενεζουέλα, με την προσθήκη δύο μεγάλων πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη ζώνη του Ορινόκο.

Σεπτέμβριος με αυξημένη μεταβλητότητα

Η μεταβολή των προσδοκιών έρχεται σε μια ευαίσθητη συγκυρία, καθώς ο Σεπτέμβριος έχει ιστορικά τη χειρότερη επίδοση από όλους τους μήνες του έτους για το αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο αρνητική απόδοση τον Σεπτέμβριο εδώ και δεκαετίες, καθώς τα θεσμικά χαρτοφυλάκια επιστρέφουν μετά το καλοκαίρι, αυξάνονται οι νέες εταιρικές εκδόσεις και εντείνεται η μεταβλητότητα.