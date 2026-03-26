Bitcoin: Χάνει το «ψυχολογικό» όριο των $70.000 – Απώλειες για τα alts

Οι τιμές του Bitcoin πήραν εκ νέου πτωτική τροπή τις τελευταίες ώρες, με απώλειες σχεδόν 3.000 δολαρίων, με το κυριότερο κρυπτονόμισμα να κατευθύνεται προς τα $69.000.

Μετά την απόρριψή του στα $76.000 την περασμένη εβδομάδα και την πτώση προς τα $69.000 μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Bitcoin πέρασε το Σάββατο και την Κυριακή κυρίως γύρω από τα $70.000, αγγίζοντας προσωρινά και τα $71.000.

Ωστόσο, οι πρόσφατες απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν οδήγησαν την τιμή χαμηλότερα, κοντά στα $68.500, ενώ η πτώση συνεχίστηκε στα $67.500 με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures. Η τιμή ανέκαμψε ξανά τη Δευτέρα πάνω από τα $71.600, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Μετά την άρνηση του Ιράν, το Bitcoin υποχώρησε ξανά κάτω από τα $69.000 προσωρινά την Τρίτη. Την Τετάρτη ανέκαμψε φτάνοντας έως τα $72.000, για να διατηρήσει πάνω από τα $71.000 για μερικές ώρες, πριν ξεκινήσει νέα πτώση σήμερα, Πέμπτη 26/3, φτάνοντας στα $69.434,02 σημειώνοντας πτώση 2,94%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί κάτω από το $1,4 τρισεκατομμύρια, ενώ η κυριαρχία του στις altcoins είναι στο 56,5% σύμφωνα με το CoinGecko.

Σε πτώση τα κυριότερα altcoins

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την πτωτική πορεία του Bitcoin σημειώνοντας ημερήσιες απώλειες 4-5%.

Το Ethereum έχασε περίπου 5% τις τελευταίες 24 ώρες κινούμενο το μεσημέρι της Πέμπτης στα $2.077,50. Το BNB υποχώρησε στα $629 μετά από πτώση περίπου 3%, και το XRP κάτω από $1,40 με απώλειες άνω του 3%. Ακόμα μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν τα ADA, DOGE, ZEC, MNT, DOT, NEAR και AAVE μεταξύ των μεγαλύτερων altcoins.

Το TRX είναι από τα λίγα νομίσματα που διατηρούνται ελαφρώς θετικά με άνοδο 0,32% στο 0,3109 δολάριο, ενώ το MemeCore εκτοξεύτηκε πάνω από 33% ημερησίως, ξεπερνώντας τα $2,30. Αντίθετα, τα ZRO, SIREN, TRUMP και MORPHO κατέγραψαν απώλειες άνω του 6%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχασε $60 δισεκατομμύρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας τα $2,460 τρισεκατομμύρια σύμφωνα με το CoinGecko.