Ευρωαγορές: Βαρειές απώλειες υπό το βάρος του πετρελαίου και των πληθωριστικών πιέσεων

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 9/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,42%, στις 640,40 μονάδες, με σχεδόν όλους τους επιμέρους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Εξαίρεση αποτέλεσε ο ενεργειακός κλάδος, ο οποίος πριμοδοτείται από το ράλι των τιμών του αργού.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,74%, στις 25.554,28 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,94%, στις 8.156,67 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 1,31%, στις 10.670,06 μονάδες.

Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,58%, στις 51.875,24 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη έκλεισε στις 19.680,80 μονάδες, με απώλειες 1,58%.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο

Καταλυτικό ρόλο στη μεταβολή του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισε η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,39%, στα 101,25 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 3,61%, στα 96,39 δολάρια.

Οι νέες επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αυξάνουν την ανησυχία για πιθανή περαιτέρω διατάραξη των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή υποδομή και οι κρίσιμες θαλάσσιες οδοί της περιοχής βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Το ενδεχόμενο διατήρησης της έντασης στην περιοχή επαναφέρει στο προσκήνιο και τα σενάρια για ακόμη υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Ο Νταν Στρίβεν της Goldman Sachs έχει προειδοποιήσει ότι, εφόσον οι γεωπολιτικές πιέσεις παραμείνουν, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια κίνηση του Brent προς την περιοχή των 120 δολαρίων το βαρέλι.

Στο μικροσκόπιο ΕΚΤ και Fed

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους δημιουργεί νέα δεδομένα για τη νομισματική πολιτική, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι αγορές αναμένουν και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

Οι κινήσεις στις αγορές χρήματος αντανακλούν την αυξημένη αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική. Οι επενδυτές επαναξιολογούν τις πιθανότητες μιας νέας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve, καθώς η άνοδος του πετρελαίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στις πληθωριστικές προσδοκίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσοχή των αγορών παραμένει στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στην πορεία των τιμών της ενέργειας, καθώς μια παρατεταμένη άνοδος του πετρελαίου θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου και να περιπλέξει τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.