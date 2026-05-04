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Rebound στα crypto: «Έσπασε» το φράγμα των $80.000 το Bitcoin
Νομίσματα
11:03 - 04 Μάι 2026

Rebound στα crypto: «Έσπασε» το φράγμα των $80.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Δυναμικό rebound κάνει το Bitcoin, «παίζοντας» κοντά στο κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 80.000 δολαρίων, το οποίο κατάφερε στιγμιαία και να υπερβεί την ώρα που οι ασιατικές μετοχές (κυρίως στην Νότια Κορέα) κινούνταν κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά και οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις.  

Το Bitcoin κατέγραψε άνοδο άνω του 1,9% το πρωί της Δευτέρας (4/5) στη Σιγκαπούρη, φτάνοντας τα 80.393 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου. Στα «πράσινα» κινούνται και τα alts, με το Ethereum να ξεχωρίζει ανάμεσά τους, καθώς προσπαθεί να φτάσει στα 2.400 δολάρια.

Η άνοδος των αγορών καταγράφεται μέσα σε ένα γενικά θετικό περιβάλλον για το επενδυτικό ρίσκο, καθώς ο δείκτης ασιατικών μετοχών της MSCI Asia Index πλησιάζει τα ιστορικά υψηλά του Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με το Ιράν. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εικόνα διαδραματίζουν τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα εταιρικά αποτελέσματα στον τεχνολογικό τομέα, τα οποία έχουν ενισχύσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές.

Παράλληλα, το κλίμα επηρεάζεται από την αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τη συνοδεία πλοίων που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια αμερικανική κίνηση θα εκληφθεί ως παραβίαση της εκεχειρίας, γεγονός που αυξάνει την ένταση και ενισχύει την αβεβαιότητα σε μια ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, πριν υποχωρήσει έντονα και βρεθεί κοντά στις 60.000 δολάρια τον Φεβρουάριο. Από τότε καταγράφει σταδιακή ανάκαμψη, κυρίως λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από θεσμικούς επενδυτές.

Τα αμερικανικά ETFs που συνδέονται με το Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εισροές περίπου 630 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg. Παράλληλα, ενισχύεται η προσδοκία για νομοθετικές εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με τη ρύθμιση των stablecoins, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ευρύτερο βήμα για την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Όπως επισημαίνει ο Ρίτσαρντ Γκάλβιν, η αγορά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάκαμψης, ωστόσο το επίπεδο των 80.000 δολαρίων λειτουργεί ως κρίσιμο ψυχολογικό σημείο. Από την πλευρά της, η Καρολίν Μορόν εκτιμά ότι μια καθαρή υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση σε ολόκληρο τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin κινείται στα 79.665,62 δολάρια με κέρδη 1,63% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,60 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αγγίζει τα 2.360,61 δολάρια με κέρδη 2,28% και το XRP «παίζει» στο 1,41 δολάριο με +1,53%, ενώ το Solana κινείται στα 84,79 δολάρια με +1,08%.

Το Dogecoin διαπραγματεύεται στο 0,1122 δολάριο με +3,91% και το Cardano στο 0,2515 δολάριο με κέρδη 1,30%, ενώ το Monero «παίζει» στα 401,68 δολάρια με +2,42% και το Litecoin στα 55,87 δολάρια με +1,61%.

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