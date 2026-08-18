Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών

Για τους κορυφαίους αθλητές, ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει έναν δρόμο προς την απόκτηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολλοί εξ αυτών αξιοποιούν το προσωπικό τους brand για να εξασφαλίσουν επικερδείς συμφωνίες, οι οποίες συνεχίζουν να τους αποφέρουν χρήματα ακόμη και πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Πρόκειται για... ατομικές επιχειρήσεις που βγάζουν εκατομμύρια δολάρια. Το Visual Capitalist χρησιμοποίησε στοιχεία προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό και έφτιαξε τη λίστα με τους 25 αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα... ever.

Η αυτού μεγαλειότης

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο πιο διάσημος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, είναι ο αθλητής με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία. Ο 63χρονος θρύλος έχει αποκομίσει συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε έσοδα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Παρότι κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, η μακροχρόνια συνεργασία του με τη Nike τον μετέτρεψε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες από τον χώρο του αθλητισμού στην ιστορία.

Σχετικά μικρό μέρος της περιουσίας του Τζόρνταν προέρχεται στην πραγματικότητα από τα έσοδά του μέσα στο γήπεδο, ως θρύλου του NBA που κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Στην πραγματικότητα, ο «His Airness» αξιοποίησε με εξαιρετικό τρόπο την παγκόσμια φήμη του, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το Space Jam (1996) και αναπτύσσοντας μια σειρά από σημαντικά brands μέσω διαφημιστικών συνεργασιών. Όλα αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία της τεράστιας περιουσίας του.

Το πιο σημαντικό deal της καριέρας του ήταν η σειρά αθλητικών παπουτσιών Air Jordan της Nike. Η αρχική εξαετής συμφωνία του Τζόρνταν με την Nike τού απέφερε εκατομμύρια δολάρια ως αρχική αμοιβή, καθώς και ποσοστό από τα δικαιώματα (royalties) όλων των προϊόντων που έφεραν την εικόνα ή το όνομά του.

Μόνο το 2022, η σειρά προϊόντων με το brand MJ απέφερε στη Nike περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Σύμφωνα με αναφορές, ο MJ κέρδισε εκείνη τη χρονιά περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα royalties του.

Η διασταύρωση των δρόμων στο ποδόσφαιρο

Για τους ποδοσφαιριστές που θέλουν να εξασφαλίσουν τα τελευταία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πριν από τη συνταξιοδότησή τους, τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί δύο ιδιαίτερα επικερδείς επιλογές.

Η πρώτη είναι η «διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας». Η μοναρχία του Κόλπου έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να προσελκύσει κορυφαίους ποδοσφαιριστές στο νεοσύστατο πρωτάθλημά της. Τόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο (2,5 δισ. δολάρια) όσο και ο Νεϊμάρ (1,24 δισ. δολάρια) έχουν λάβει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν για να αγωνιστούν σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το Major League Soccer (MLS). Το αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς κατάφερε να προσελκύσει σούπερ σταρ όπως ο Λιονέλ Μέσι (1,99 δισ. δολάρια) και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (1,68 δισ. δολάρια). Σύμφωνα με αναφορές, ο Μέσι απέρριψε πρόταση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας για να υπογράψει στην Inter Miami.

Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα στον κόσμο

Ο συνταξιούχος πρωταθλητής του γκολφ Τάιγκερ Γουντς (2,88 δισ. δολάρια) είναι ο δεύτερος αθλητής με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως. Άλλοι παίκτες του γκολφ, όπως ο Jack Nicklaus (1,83 δισ. δολάρια) και ο Phil Mickelson (1,53 δισ. δολάρια), έχουν επίσης δημιουργήσει τεράστιες περιουσίες, αν και ο Woods έχει μια μοναδική απήχηση στους φίλους του αθλήματος.

Όπως συμβαίνει με τις μεγάλες συμφωνίες χορηγίας του Μάικλ Τζόρνταν και των κορυφαίων ποδοσφαιριστών, οι επιτυχημένοι παίκτες του γκολφ μπορούν να κερδίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μετά τη συνταξιοδότησή τους, μέσω επικερδών συμφωνιών με brands και συμμετοχών σε τουρνουά βετεράνων.

Τέλος, ένας αθλητής που έχει ξεπεράσει σε έσοδα ακόμη και παίκτες του γκολφ και αστέρες του NBA είναι ο Ρότζερ Φέντερερ (1,67 δισ. δολάρια), ο συνταξιούχος πρωταθλητής του τένις. Ο Φέντερερ, ο οποίος αποσύρθηκε το 2022, αλλά κυριάρχησε στο άθλημά του καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 2000 και του 2010. Είναι ο μοναδικός τενίστας που βρίσκεται στην πρώτη 25άδα.