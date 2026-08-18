ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες και ανεξέλεγκτοι εργολάβοι στην ιδιωτική ασφάλεια

Η υπόθεση στο Νοσοκομείο Νίκαιας φέρνει ξανά στην επιφάνεια σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν σε τμήμα του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας. Η σύλληψη πέντε εργαζομένων ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν διέθεταν την προβλεπόμενη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των εργολάβων που αναλαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης ακόμη και σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές.

H συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σημειώνει πως «το περιστατικό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά αποκαλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο, όπως καταγγέλλει, έχει δημιουργήσει συνθήκες «σύγχρονου δουλεμπορίου» σε τμήμα της αγοράς ιδιωτικής ασφάλειας.

Εργαζόμενοι εμφανίζονται ως σεκιουριτάδες χωρίς να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες, οι έλεγχοι στους εργολάβους αποδεικνύονται ανεπαρκείς, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τήρηση των ωραρίων και την πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι μια τέτοια υπόθεση έρχεται στο φως σε δημόσιο νοσοκομείο εντείνει τον προβληματισμό και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ποιος ελέγχει στην πράξη τις εταιρείες που αναλαμβάνουν συμβάσεις φύλαξης, αλλά και κατά πόσο οι αναθέτοντες δημόσιοι φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων απασχόλησης.Η σύλληψη πέντε εργαζομένων ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στο Νοσοκομείο Νίκαιας δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα τυχαίο ή απομονωμένο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν διέθεταν την προβλεπόμενη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες που γίνονται εδώ και καιρό για «μαϊμού» σεκιουριτάδες και πρακτικές που υπονομεύουν τόσο τα εργασιακά δικαιώματα όσο και την ίδια την αξιοπιστία του κλάδου.

Ποιος ελέγχει τους εργολάβους;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό: πώς είναι δυνατόν εργαζόμενοι χωρίς την απαιτούμενη άδεια να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης και μάλιστα μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο;

Η ΕΝΟΤΗΤΑ θεωρεί ότι οι ευθύνες δεν μπορούν να περιοριστούν στους πέντε εργαζόμενους. Πρέπει να διερευνηθεί ολόκληρη η αλυσίδα ανάθεσης, πρόσληψης, απασχόλησης και ελέγχου.

Ποιος έλεγξε εάν οι εργαζόμενοι διέθεταν τις νόμιμες άδειες; Ποιος πιστοποίησε ότι μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας; Ποιος παρακολουθούσε την εκτέλεση της σύμβασης; Ποιος είχε την ευθύνη να διαπιστώσει εάν τηρούνταν η εργατική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα ωράρια;

Απαντήσεις οφείλει να δώσει τόσο η ανάδοχος εταιρεία όσο και η διοίκηση του Νοσοκομείου Νίκαιας.

Οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να περιορίζονται στην υπογραφή μιας σύμβασης με έναν εργολάβο και στη συνέχεια να δηλώνουν άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκτελείται. Έχουν ευθύνη να ελέγχουν εάν το προσωπικό που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις και εάν ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του.

Η ανοχή ή η απουσία ουσιαστικού ελέγχου δημιουργεί το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αυτές οι πρακτικές.

Το υπουργείο Εργασίας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του

Η ΕΝΟΤΗΤΑ στρέφει ταυτόχρονα τα πυρά της προς το υπουργείο Εργασίας. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες για όσα συμβαίνουν στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλειας, μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί ένα επαρκές πλέγμα ελέγχων που να κλείνει τα παράθυρα στην παράτυπη απασχόληση.

Η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Δεν μπορεί σε έναν κλάδο με χιλιάδες εργαζόμενους, βάρδιες όλο το 24ωρο, νυχτερινή εργασία, Κυριακές και αργίες να μην υπάρχει η δυνατότητα άμεσου και αποτελεσματικού ελέγχου του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για να περιοριστούν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, απλήρωτων υπερωριών και καταστρατήγησης των ωραρίων.

Το υπουργείο Εργασίας γνωρίζει πλέον το πρόβλημα. Αυτό που απαιτείται είναι να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει σε πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους.

Ερωτήματα και για τη στάση της ΓΣΕΕ

Ιδιαίτερα προβληματική θεωρεί η ΕΝΟΤΗΤΑ και τη στάση της ΓΣΕΕ και συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου.

Την ώρα που έρχονται στο φως περιστατικά εργαζομένων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και καταγγελίες για πρακτικές εργολάβων, θα περίμενε κανείς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της απαίτησης για ελέγχους και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Αντί γι' αυτό, καταγράφονται επιθέσεις εναντίον μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου που ζητούν από το υπουργείο Εργασίας αυστηρότερη εφαρμογή των νόμων και ίδιους κανόνες για όλους.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ θεωρεί ότι αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα: με ποια πλευρά πρέπει να βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα; Με τους εργαζόμενους που απασχολούνται νόμιμα και απαιτούν προστασία ή με πρακτικές που επιτρέπουν την καταστρατήγηση των κανόνων;

Η προστασία των εργαζομένων δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και η νομιμότητα δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση.

Να τελειώσει το καθεστώς ανοχής

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης στο Νοσοκομείο Νίκαιας, τον έλεγχο της αναδόχου εταιρείας, την εξέταση των ευθυνών για την εποπτεία της σύμβασης, καθώς και σαρωτικούς ελέγχους στις εταιρείες και στους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική ασφάλεια.

Παράλληλα, απαιτεί την άμεση και καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ώστε κάθε ώρα εργασίας να καταγράφεται και κάθε εργοδότης να ελέγχεται με τους ίδιους κανόνες.

Δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δεν μπορεί να υπάρχουν «μαϊμού» σεκιουριτάδες. Δεν μπορεί να υπάρχουν εργολάβοι χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Και κυρίως δεν μπορεί δημόσιος φορέας να φιλοξενεί τέτοιες πρακτικές χωρίς να αναζητούνται ευθύνες.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά να μπει τέλος σε ένα καθεστώς που δημιουργεί συνθήκες «σύγχρονου δουλεμπορίου» στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας. Οι νόμοι υπάρχουν και πρέπει να εφαρμόζονται για όλους – χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εκπτώσεις».