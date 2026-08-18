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Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά
Οικονομία
08:52 - 18 Αυγ 2026

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά

Reporter.gr Newsroom
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Έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία. 

Η υποβολή αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Έμφαση στις διακοπές εκτός υψηλής περιόδου

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται στη βάση της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, μεγαλύτερη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ τα ποσά για τους δυνητικούς ωφελούμενους είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς μήνες και τις ενδιάμεσες τουριστικές περιόδους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα, που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 33.000 ευρώ.

Σημαντική είναι και η διεύρυνση των ορίων για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ειδικότερα, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς ανώτατο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων. Παράλληλα, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κατά τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00-17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

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