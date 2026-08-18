Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Αρνητική συνεδρίαση ήταν για τις περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές η συνεδρίαση της Τρίτης (18/8), καθώς οι επενδυτές περιόρισαν και πάλι την ανάληψη ρίσκου μετά τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τη νέα σκλήρυνση της ρητορικής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι βασικοί παράγοντες που πιέζουν τις αγορές είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η τελευταία αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Το αργό πετρέλαιο Brent σημειώνει άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και διαπραγματεύεται περίπου στα 91,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 0,4%. Παράλληλα, οι πωλήσεις στις τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν επίσης την αγορά.

Η ενεργειακή κρίση φέρνει το Τόκιο σε δύσκολη θέση

Οι ισχυρότερες πιέσεις πωλήσεων καταγράφηκαν στο Τόκιο, όπου ο Nikkei υποχώρησε κατά 2,4%.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των τιμών ενέργειας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Οι ιαπωνικές αγορές πιέζονται επίσης από την τελευταία άνοδο των επιτοκίων: η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έχει αυξηθεί στο 2,945%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Πτώση και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές

Πτωτικά κινείται και η Σεούλ. Ο Kospi, ο οποίος είχε σημειώσει άνοδο άνω του 3% στην έναρξη της συνεδρίασης, άλλαξε πλήρως πορεία και πλέον υποχωρεί περίπου 1,5% στις τελευταίες συναλλαγές.

Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific εκτός Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 0,7%.

Πτώση καταγράφεται επίσης στις κινεζικές αγορές. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί περίπου 0,6%, ενώ ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση περίπου 0,5%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχωρεί περίπου 0,4%.