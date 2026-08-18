Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Οι βασικοί παράγοντες που πιέζουν τις αγορές είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η τελευταία αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Το αργό πετρέλαιο Brent σημειώνει άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και διαπραγματεύεται περίπου στα 91,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 0,4%. Παράλληλα, οι πωλήσεις στις τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν επίσης την αγορά.
Η ενεργειακή κρίση φέρνει το Τόκιο σε δύσκολη θέση
Οι ισχυρότερες πιέσεις πωλήσεων καταγράφηκαν στο Τόκιο, όπου ο Nikkei υποχώρησε κατά 2,4%.
Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των τιμών ενέργειας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Οι ιαπωνικές αγορές πιέζονται επίσης από την τελευταία άνοδο των επιτοκίων: η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έχει αυξηθεί στο 2,945%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περίπου 30 χρόνια.
Πτώση και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές
Πτωτικά κινείται και η Σεούλ. Ο Kospi, ο οποίος είχε σημειώσει άνοδο άνω του 3% στην έναρξη της συνεδρίασης, άλλαξε πλήρως πορεία και πλέον υποχωρεί περίπου 1,5% στις τελευταίες συναλλαγές.
Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific εκτός Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 0,7%.
Πτώση καταγράφεται επίσης στις κινεζικές αγορές. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί περίπου 0,6%, ενώ ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση περίπου 0,5%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχωρεί περίπου 0,4%.