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Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β&#039; τρίμηνο του 2026
Νομίσματα
08:59 - 17 Ιουλ 2026

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η αγορά κρυπτονομισμάτων συνέχισε την πτωτική της πορεία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς η αρνητική δυναμική κορυφώθηκε με τη σημαντική υποχώρηση του Ιουνίου. 

Σύμφωνα με έκθεση του CoinGecko, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά 12,6% (304,8 δισ. δολάρια), κλείνοντας το Β' τρίμηνο του 2026 στα 2,1 τρισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024 και περίπου 52% χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου του 2025.

Η εντονότερη διόρθωση του τριμήνου σημειώθηκε τον Ιούνιο, καθώς η αυστηρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), οι συνεχείς εναλλαγές στην ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και η συμβολική πώληση Bitcoin από τη Strategy, συνέβαλαν στη μεγαλύτερη πτώση της χρονιάς.

Τόσο το Bitcoin (-14,2%) όσο και το Ethereum (-25,4%) συνέχισαν να υποαποδίδουν, ακόμη και όταν οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρή ανάκαμψη. Το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από μια έντονη αποσύνδεση της αγοράς κρυπτονομισμάτων από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, καθώς και από μια αυξανόμενη διάκριση μεταξύ των μεγάλων κρυπτονομισμάτων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες και ορισμένων τμημάτων της αγοράς altcoins που εμφάνισαν έντονη κερδοσκοπική ζήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το HYPE της Hyperliquid, το οποίο εισήλθε στην πρώτη δεκάδα των κρυπτονομισμάτων, υποστηριζόμενο από νέα ETFs, αγορές προβλέψεων (prediction markets) και μια σημαντική συμφωνία με την Coinbase.

Τα 6 σημαντικότερα σημεία της Έκθεσης της CoinGecko για το Β' Τρίμηνο του 2026

  1. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά 12,6% στο Β' τρίμηνο του 2026, με τον Ιούνιο να κλείνει στα 2,1 τρισ. δολάρια.
  2. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των stablecoins υποχώρησε κατά 1,6%, στα 305,1 δισ. δολάρια, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από το Γ' τρίμηνο του 2023.
  3. Ο θεωρητικός (notional) όγκος συναλλαγών στις αγορές προβλέψεων (prediction markets) αυξήθηκε κατά 48,7% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 113,8 δισ. δολάρια στο Β' τρίμηνο του 2026.
  4. Το Collector Crypt κυριάρχησε στον χώρο των tokenized collectibles, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 62,8% τον Ιούνιο του 2026.
  5. Ο όγκος συναλλαγών spot στα κεντρικοποιημένα χρηματιστήρια (CEX) μειώθηκε κατά 27,9% στο Β' τρίμηνο του 2026, στα 1,95 τρισ. δολάρια, με τον Μάιο να καταγράφει νέο μηνιαίο χαμηλό στα 620 δισ. δολάρια.
  6. Ο όγκος συναλλαγών στα perpetual συμβόλαια (perps) στα κεντρικοποιημένα χρηματιστήρια μειώθηκε κατά 10,0%, από 14,1 τρισ. δολάρια το Α' τρίμηνο σε 12,7 τρισ. δολάρια το Β' τρίμηνο.
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