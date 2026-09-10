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Η οικονομία των crypto στο λιανεμπόριο: Οι αδύναμες υποδομές κρατούν την Ελλάδα πίσω
Οικονομία
10:39 - 10 Σεπ 2026

Η οικονομία των crypto στο λιανεμπόριο: Οι αδύναμες υποδομές κρατούν την Ελλάδα πίσω

Reporter.gr Newsroom
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Η Crypto4me, υπηρεσία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που παρέχεται από τη Madison Six j. s. a., εταιρεία αδειοδοτημένη βάσει του κανονισμού MiCA, ανακοίνωσε την έναρξη του Cryptonomy Retail Index® (CRI) – μιας παγκόσμιας κατάταξης που μετρά σε ποιο βαθμό τα κρυπτονομίσματα έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα της λιανικής αγοράς. Η έκδοση του 2026 δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της crypto4me ως δωρεάν διαδραστικός πόρος. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30ή θέση παγκοσμίως και στη 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αντί να παρακολουθεί την κερδοφορία ή τους όγκους συναλλαγών, το Cryptonomy Retail Index απαντά σε ένα πιο πρακτικό ερώτημα: Πόσο συνηθισμένα είναι στην πραγματικότητα τα κρυπτονομίσματα ως μέρος των καθημερινών αγορών. Συνδυάζει δεδομένα σχετικά με την υποδομή πληρωμών και την ιδιοκτησία κρυπτονομισμάτων με μια αξιολόγηση της δραστηριότητας λιανικών συναλλαγών και της ποιότητας του νομοθετικού περιβάλλοντος κάθε χώρας, κατατάσσοντας 43 χώρες σε μια κλίμακα από 0 έως 10.

Τέσσερις πυλώνες αξιολόγησης της πραγματικής χρήσης των κρυπτονομισμάτων

Η βαθμολογία CRI κάθε χώρας είναι το σταθμισμένο άθροισμα τεσσάρων πυλώνων, οι οποίοι συντίθενται από ετερογενείς, δημόσια διαθέσιμες και αδειοδοτημένες πηγές δεδομένων:

  • Υποδομές (30%) – φυσική και ψηφιακή ετοιμότητα για πληρωμές με κρυπτονομίσματα, με βάση την πυκνότητα επαληθευμένων φυσικών εμπορικών σημείων (μέσω BTC Map / OpenStreetMap) και την πυκνότητα ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων (μέσω CoinATMRadar, εθνικών εκτιμήσεων και δεδομένων του BTC Map που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική πηγή).
  • Συναλλαγές (30%) – βαθμολογίες που αποδίδονται από ειδικούς και αποσκοπούν στην αποτύπωση των όγκων συναλλαγών λιανικής εντός και εκτός αλυσίδας κάτω των 10.000 USD, σταθμισμένων βάσει του ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, μαζί με έναν συντελεστή αποδοτικών δικτύων πληρωμών. Οι βαθμολογίες αυτές μεταφέρονται από την έκδοση beta και δεν έχουν υπολογιστεί εκ νέου.
  • Κατοχή (20%) – το αναφερόμενο ποσοστό των ατόμων που κατέχουν κρυπτονομίσματα, με βάση κυρίως στις έρευνες GWI / DataReportal μεταξύ χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 16–64 ετών και συμπληρωμένο από εθνικές έρευνες.
  • Νομοθεσία (20%) – το φορολογικό και κανονιστικό οικοσύστημα που καθορίζει αν η πληρωμή με κρυπτονομίσματα είναι πρακτικά εφικτή ή περιορίζεται διοικητικά.

Τα δεδομένα από τις επιμέρους πηγές συγκεντρώνονται και κανονικοποιούνται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σχετικό μέγεθος της αγοράς κάθε χώρας. Έτσι, μικρότερες οικονομίες μπορούν να κατατάσσονται υψηλότερα από πλουσιότερες χώρες, όταν τα κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών πληρωμών.

Τι αποκαλύπτει η κατάταξη του 2026

  • Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό ενδιαφέρον του κοινού για τα κρυπτονομίσματα, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 10,7% των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 16–64 ετών δηλώνει ότι κατέχει κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, η χρήση τους στις καθημερινές αγορές περιορίζεται από τις αδύναμες υποδομές: το BTC Map καταγράφει μόλις 24 εμπορικά σημεία, ενώ σήμερα δεν λειτουργεί κανένα ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων στη χώρα. Παράλληλα, στην Ελλάδα δεν έχει σε ισχύ ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα κρυπτονομίσματα, ενώ η πρόταση για φορολογικό συντελεστή 15% με απαλλαγή 500 ευρώ παραμένει σε μορφή σχεδίου.
  • Η Ελβετία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως με CRI 8,56, χάρη σε ένα πυκνό δίκτυο σημείων αποδοχής και ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στις υποδομές (CRI 7,67), με 20.005 ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων σε ολόκληρη τη χώρα τον Ιούλιο του 2026.
  • Την κορυφαία παγκόσμια ομάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία (7,52) και το Ελ Σαλβαδόρ (7,27), ενώ ακολουθεί η Πορτογαλία (6,99).
  • Η Τσεχία είναι τρίτη στην ΕΕ και έκτη παγκοσμίως (CRI 6,80), συνδυάζοντας περίπου 102 επαληθευμένα σημεία αποδοχής με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
  • Η Ιαπωνία βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης (CRI 3,44). Η βαθμολογία της επιβαρύνεται από ανώτατο φορολογικό συντελεστή άνω του 50% και από αραιό δίκτυο εμπόρων.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν επίσης ένα «παράλληλο σύστημα» σε αγορές όπως η Νιγηρία και η Αργεντινή, όπου η δραστηριότητα με stablecoins σε δολάρια πραγματοποιείται κυρίως απευθείας μεταξύ χρηστών (peer-to-peer) και όχι σε σημεία πώλησης.

«Η συζήτηση γύρω από τα κρυπτονομίσματα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην τιμή τους. Το Cryptonomy Retail Index μετατοπίζει την προσοχή εκεί όπου έχει σημασία για τους απλούς ανθρώπους – στο καφέ της γειτονιάς, στο τοπικό κατάστημα, στις καθημερινές αγορές. Το δημιουργήσαμε για να δείξουμε, με πραγματικά δεδομένα, πού τα κρυπτονομίσματα έχουν πράγματι γίνει μια αξιοποιήσιμη εναλλακτική λύση έναντι των μετρητών και πού όχι», δήλωσε ο Miloš Mázor, Διευθύνων Σύμβουλος της Madison Six, κατά την παρουσίαση του δείκτη.

Το Cryptonomy Retail Index® (έκδοση 2026) παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή, χρηματοοικονομική συμβουλή ή προσφορά αγοράς ή πώλησης οποιωνδήποτε κρυπτοστοιχείων. Οι προηγούμενες επιδόσεις αγορών ή περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

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