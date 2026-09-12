Προς άρση η απαγόρευση για τα γεμάτα μπουκάλια νερού από τον έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια

Οι τελευταίες γουλιές νερού λίγο πριν από τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν για ορισμένους επιβάτες.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) ενδέχεται να επιτρέψει σε «έμπιστους ταξιδιώτες» να περνούν από τον έλεγχο ασφαλείας με γεμάτα μπουκάλια νερού σε ορισμένα αεροδρόμια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ABC News και του CBS News.

Το CBS, επικαλούμενο ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, ανέφερε ότι η υπηρεσία «εξετάζει ενεργά» αυτή την αλλαγή. Οι περιορισμοί θα χαλαρώσουν σε αεροδρόμια που διαθέτουν αναβαθμισμένη τεχνολογία σάρωσης, για ταξιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα TSA PreCheck.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ούτε έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να ληφθεί σχετική απόφαση.

«Η TSA θα συνεχίσει να εξετάζει ευκαιρίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας του κοινού», ανέφερε η ανακοίνωση. «Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, θα εξελίσσονται και τα πολυεπίπεδα πρωτόκολλα ασφαλείας της TSA, συμπεριλαμβανομένων παροχών για τους πιο έμπιστους ταξιδιώτες μας.»

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις πολιτικές ελέγχου ασφαλείας θα ανακοινώνονται μέσω των επίσημων καναλιών της TSA.

Το περασμένο καλοκαίρι, η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi L. Noem, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται σύντομα να υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την ποσότητα υγρών που θα μπορούν να μεταφέρουν οι ταξιδιώτες στις χειραποσκευές τους, περνώντας από τον έλεγχο ασφαλείας.

Επί του παρόντος, οι επιβάτες περιορίζονται σε δοχεία που περιέχουν έως 3,4 ουγγιές υγρού (περίπου 100 ml) στις χειραποσκευές τους, και αυτά θα πρέπει να χωρούν σε σακούλα μεγέθους περίπου ενός λίτρου.

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας είχαν προειδοποιήσει τότε ότι η αναβαθμισμένη τεχνολογία ελέγχου δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, ώστε να είναι δυνατό για όλους τους επιβάτες να μεταφέρουν μεγαλύτερα δοχεία με υγρά στην καμπίνα.