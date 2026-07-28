Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Μία ακόμη κακή ημέρα ξημέρωσε για την αγορά κρυπτονομισμάτων, με όλα τα βασικά ψηφιακά νομίσματα να βάφονται «κόκκινα», καθώς αυξάνονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές και το κλίμα risk – off δείχνει να έχει πια επικρατήσει.

Επιχειρώντας μία ερμηνεία με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, οι αναλυτές επισημαίνουν πως σχεδόν όλες οι ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto τους τελευταίους μήνες αποδεικνύονται το ίδιο: προσωρινές κινήσεις ανάκαμψης, καθώς η αγοραστική δύναμη δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ανατρέψει την πτωτική τάση.

Το τελευταίο αντίστοιχο παράδειγμα σημειώθηκε στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, όταν το Bitcoin απορρίφθηκε μετά την προσπάθειά του να κινηθεί προς τα 65.600 δολάρια και υποχώρησε σε χαμηλό δέκα ημερών, στα 63.000 δολάρια. Ωστόσο, ποιοι παράγοντες κρύβονται πίσω από αυτό;

Αβεβαιότητα ενόψει της συνεδρίασης της Fed

Με δεδομένο το χρονικό σημείο της διόρθωσης, ο πιο προφανής πρώτος λόγος φαίνεται να είναι μακροοικονομικός, καθώς αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC). Παρότι η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,50%-3,75%, η συγκεκριμένη απόφαση εξελίσσεται σε μία από τις λιγότερο προβλέψιμες των τελευταίων ετών.

Οι αγορές, οι αναλυτές και οι πλατφόρμες πρόβλεψης αποδίδουν πλέον περίπου μία στις τρεις πιθανότητες σε μια αιφνιδιαστική αύξηση επιτοκίων, καθώς οι αξιωματούχοι της Fed εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Παρότι τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουνίου ήταν πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, η γενικότερη άποψη είναι ότι η μέτρηση αυτή ενδέχεται να ήταν παραπλανητική και πιθανόν να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής κατά το υπόλοιπο του έτους. Το Bitcoin, τα altcoins και γενικότερα τα επενδυτικά στοιχεία υψηλού ρίσκου συνήθως δέχονται πιέσεις όταν υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από την κατεύθυνση των επιτοκίων. Τα υψηλότερα κόστη δανεισμού και οι αυξημένες πραγματικές αποδόσεις καθιστούν πιο ελκυστικά τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και το αντίστροφο.

Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος φαίνεται να είναι η προσπάθεια επενδυτών και traders να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο πριν από ένα σημαντικό οικονομικό γεγονός.

Ευρύτερη πτώση στις αγορές

Το Bitcoin δεν κινείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες αγορές, ιδιαίτερα από εκείνες που θεωρούνται επίσης επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Έτσι, όταν σημειώνονται μεγάλες κινήσεις σε αυτές, το κρυπτονόμισμα συχνά ακολουθεί την τάση (ή σε ορισμένες περιπτώσεις την προκαλεί).

Το τελευταίο 24ωρο έως 36ωρο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τις ασιατικές αγορές. Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε διψήφια πτώση, υποχωρώντας από τις 6.767 μονάδες στις 6.023.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κινήθηκε επίσης πτωτικά, χάνοντας πάνω από 4% στο ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 64.800 στις 62.365 μονάδες. Η εικόνα στις ΗΠΑ δεν ήταν ιδιαίτερα καλύτερη. Παρότι οι βασικοί δείκτες παρέμειναν σχετικά σταθεροί, ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες, όπως η Nvidia και η Micron, κατέγραψαν σημαντικές απώλειες έως και 5%.

Τέλος, πιέσεις δέχθηκε και ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο έφτασε χθες σε υψηλό κοντά στα 4.120 δολάρια, όμως στη συνέχεια απορρίφθηκε από την αγορά και υποχώρησε περισσότερο από 100 δολάρια μέσα σε λίγες ώρες.

Εκροές από τα ETF

Αναφέρουμε τις εκροές από τα ETF ως τον τρίτο και τελευταίο σημαντικό παράγοντα, καθώς το μέγεθός τους δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο σε προηγούμενες περιόδους, όπως για παράδειγμα κατά το κραχ του Ιουνίου.

Πράγματι, η Δευτέρα ήταν ακόμη μία αρνητική ημέρα, όμως οι καθαρές εκροές παρέμειναν κάτω από τα 12 εκατ. δολάρια, ποσό σχεδόν αμελητέο σε σύγκριση με τις αναλήψεις άνω των 100 εκατ. δολαρίων που σημειώνονταν συστηματικά τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η τάση παραμένει αρνητική, καθώς συνεχίστηκε το σερί εκροών που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, όταν τα κεφάλαια κατέγραψαν απώλειες 225 εκατ. δολαρίων, ενώ την Παρασκευή οι εκροές ξεπέρασαν τα 240 εκατ. δολάρια.

Τι περιμένει την αγορά crypto

Ο αναλυτής Άλι Μαρτίνεζ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ότι οι τριήμερες ζώνες Bollinger του Bitcoin έχουν περιοριστεί σημαντικά, κάτι που συνήθως προηγείται μεγάλων κινήσεων στην τιμή. Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή μεταβλητότητα και, σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες περίοδοι «συχνά ακολουθούνται από σημαντική επέκταση της τιμής».

Ο Τεντ Πίλοους εκτιμά ότι η επόμενη σημαντική ζώνη στήριξης για το BTC παραμένει στα 62.000 δολάρια. Σε περίπτωση καθοδικής διάσπασης αυτού του επιπέδου, η εικόνα θα μπορούσε να επιδεινωθεί σημαντικά, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για νέα πτώση κάτω από τα 60.000 δολάρια.

Από τη θετική πλευρά, ο αναλυτής CW ανέφερε ότι ορισμένες «φάλαινες» της αγοράς (μεγάλοι κάτοχοι Bitcoin) «ανακτούν γρήγορα τον όγκο πωλήσεών τους μετά την πτώση», γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά επίπεδα αντίστασης από πλευράς πωλητών στην πορεία του Bitcoin, εφόσον το κρυπτονόμισμα καταφέρει να ανακάμψει.

Οι τεχνικοί δείκτες θα παραμείνουν στο επίκεντρο των επενδυτών, όμως ο σημαντικότερος παράγοντας εξακολουθεί να είναι η αυριανή συνεδρίαση της FOMC. Το Bitcoin είναι πιθανό να παρουσιάσει αυξημένη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση της Fed.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος), η αγορά βρίσκεται στα «κόκκινα», με το Bitcoin να σημειώνει απώλειες 2,56% στα 63.402 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,27 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά βρίσκεται κοντά στο 56,6%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κάνει «βουτιά» της τάξης του 4,28% στα 1.874,55 δολάρια, ενώ το Solana βρίσκεται στα 73,03 δολάρια, καθώς κατρακυλά κατά 4,49%.

Εξίσου αρνητική είναι η εικόνα και για το XRP που χάνει 4,91% στο 1,05 δολάριο, ενώ το ΒΝΒ υποχωρεί κατά 1,3% στα 565,20 δολάρια και το HYPE διολισθαίνει κατά 9,11% στα 54,36 δολάρια.

Κακή μέρα και για το Dogecoin που υποχωρεί κατά 3,73% στο 0,06982 δολάριο, όπως και για το Cardano που καταγράφει απώλειες 4,68% στο 0,1567 δολάριο, ενώ το Monero χάνει 3,05% στα 431,66 δολάρια και το Shiba Inu «παίζει» στο 0,000004636 δολάριο με χασούρα 6,75%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει χάσει μέχρι στιγμής το 2,8% της δύναμης της και κυμαίνεται (σύμφωνα με το CG) στα 2,245 τρισ. δολάρια.